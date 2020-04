Zahraničný dlh Ruska klesol v 1. štvrťroku na 11-ročné minimum

Moskva 14. apríla (TASR) - Celkový zahraničný dlh Ruska klesol v 1. štvrťroku tohto roka na najnižšiu úroveň za posledných 11 rokov, čo by Rusku mohlo pomôcť zvládať problémy spojené so šírením nového koronavírusu. Údaje o vývoji dlhu zverejnila tento týždeň ruská centrálna banka.



Vývoj zahraničného dlhu je v Rusku pozorne sledovaný. Splácanie zahraničných záväzkov môže zvýšiť dopyt po devízach, čo má potom nepriaznivý vplyv na vývoj kurzu domácej meny.



Ako uviedla národná banka Ruska, zahraničný štátny a firemný dlh dosiahol k 1. aprílu tohto roka v prepočte 450 miliárd USD (414,10 miliardy eur). Od začiatku roka tak klesol o 40,8 miliardy USD.



Dôvodom je najmä prehodnotenie dlhu v dôsledku oslabenia kurzu rubľa, dodala banka. Časť ruského dlhu je totiž denominovaná v rubľoch, pričom v prípade, že ho vlastnia cudzinci, je tento dlh považovaný za zahraničný. Podľa ekonómov by pokles hodnoty zahraničného dlhu mohol Rusku pomôcť udržať si investičný rating a zvládnuť problémy spojené so súčasnou pandémiou ochorenia COVID-19.



(1 EUR = 1,0867 USD)