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Zahraničný obchod Austrálie dosiahol najvyšší deficit za vyše 10 rokov
Štatistici uviedli, že v máji zaznamenala Austrália obchodný schodok na úrovni 3 miliardy austrálskych dolárov (1,82 miliardy eur), čo predstavuje najvýraznejší deficit od konca roka 2015.
Autor TASR
Canberra 2. júla (TASR) - Zahraničný obchod Austrálie skĺzol v máji do deficitu, pričom jeho objem bol najvýraznejší za viac než desať rokov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje austrálskeho štatistického úradu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Štatistici uviedli, že v máji zaznamenala Austrália obchodný schodok na úrovni 3 miliardy austrálskych dolárov (1,82 miliardy eur), čo predstavuje najvýraznejší deficit od konca roka 2015. Na porovnanie, v apríli vykázala prebytok 1,4 miliardy AUD.
Májové údaje sú podstatne horšie, než sa očakávalo, keďže ekonómovia počítali so zvýšením prebytku. Odhadovali, že v máji dosiahne Austrália obchodný prebytok na úrovni 2,2 miliardy AUD.
Pod najprudší schodok za vyše desaťročie sa veľkou mierou podpísal výrazný pokles vývozu zlata a železnej rudy. Export, ktorý v apríli prudko vzrástol, klesol v máji o 6,9 % potom, ako vývoz nemonetárneho zlata zaznamenal pokles o 35 %. Navyše, export železnej rudy, jednej z kľúčových vývozných komodít Austrálie, klesol o 9 %.
Naopak, dovoz sa zvýšil o 2,6 %. Podporil ho zvýšený dovoz áut, lietadiel a telekomunikačnej techniky.
(1 EUR = 1,6518 AUD)
Štatistici uviedli, že v máji zaznamenala Austrália obchodný schodok na úrovni 3 miliardy austrálskych dolárov (1,82 miliardy eur), čo predstavuje najvýraznejší deficit od konca roka 2015. Na porovnanie, v apríli vykázala prebytok 1,4 miliardy AUD.
Májové údaje sú podstatne horšie, než sa očakávalo, keďže ekonómovia počítali so zvýšením prebytku. Odhadovali, že v máji dosiahne Austrália obchodný prebytok na úrovni 2,2 miliardy AUD.
Pod najprudší schodok za vyše desaťročie sa veľkou mierou podpísal výrazný pokles vývozu zlata a železnej rudy. Export, ktorý v apríli prudko vzrástol, klesol v máji o 6,9 % potom, ako vývoz nemonetárneho zlata zaznamenal pokles o 35 %. Navyše, export železnej rudy, jednej z kľúčových vývozných komodít Austrálie, klesol o 9 %.
Naopak, dovoz sa zvýšil o 2,6 %. Podporil ho zvýšený dovoz áut, lietadiel a telekomunikačnej techniky.
(1 EUR = 1,6518 AUD)