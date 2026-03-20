Zahraničný obchod eurozóny v januári vykázal deficit 1,9 miliardy eur

Autor TASR
Luxemburg 20. marca (TASR) - Zahraničný obchod eurozóny s tovarmi v januári skončil v deficite v dôsledku poklesu vývozu. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa prvého odhadu schodok zahraničného obchodu eurozóny sa v januári prehĺbil na 1,9 miliardy eur z úrovne 1,4 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Export tovarov z eurozóny medziročne klesol o 7,6 %. Import sa oslabil menej výrazne, a to o 7,3 %.

Zahraničný obchod celej Európskej únie s tovarmi v januári skončil v deficite 5,9 miliardy eur. Znamená to, že schodok sa medziročne prehĺbil z úrovne 5,4 miliardy eur, na ktorej bol v januári 2025. Vývoz z Európskej sa medziročne oslabil o 10 %. Dovoz do EÚ sa oproti januáru minulého roka tiež zmenšil, ale menej výrazne, a to o 9,5 %.
