Zahraničný obchod Japonska sa vrátil do prebytku

Tokio 18. augusta (TASR) - Japonský zahraničný obchod sa minulý mesiac vrátil do prebytku, pričom výsledok vysoko prekonal očakávania. Prispel k tomu výrazný rast vývozu. Rast zaznamenal aj dovoz, tempo rastu však zaostalo za rastom exportu.



Japonské ministerstvo financií v stredu informovalo, že Japonsko dosiahlo v júli obchodný prebytok na úrovni 441 miliárd jenov (3,43 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom mesiaci minulého roka vykázalo schodok v hodnote 14,76 miliardy jenov. Výsledky boli lepšie aj v medzimesačnom porovnaní, keď v júni prebytok dosiahol približne 384 miliárd jenov.



Aj keď analytici vzhľadom na zlepšovanie situácie po krízovom roku 2020 s návratom do prebytku počítali, očakávali, že bude viac než dvakrát nižší. Ich odhad predstavoval prebytok na úrovni zhruba 202 miliárd jenov.



Výsledky podporil výrazný rast exportu. Vývoz sa medziročne zvýšil o 37 % na 7,356 bilióna jenov. Rástol aj dovoz, tempo rastu však dosiahlo 28,5 % a hodnota dovozu 6,915 bilióna jenov.



Za sedem mesiacov tohto roka Japonsko vykázalo obchodný schodok na úrovni 172,49 miliardy jenov, čo je dôsledok nepriaznivej situácie na začiatku roka. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 to však stále znamená výrazné zlepšenie, keďže za obdobie január až júl minulého roka zaznamenalo Japonsko obchodný schodok až 1,5 bilióna jenov.



(1 EUR = 128,57 JPY)