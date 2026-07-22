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Zahraničný obchod Japonska už druhý mesiac v rade skončil v deficite
Júnový japonský export medziročne vzrástol o 19 % na zhruba 10,9 bilióna jenov. Zvýšil sa pritom vývoz do rôznych krajín vrátane USA a Číny.
Autor TASR
Tokio 22. júla (TASR) - Japonský zahraničný obchod v júni už druhý mesiac v rade vykázal deficit. Dôvodom sú vyššie ceny importovanej ropy. Japonské ministerstvo financií v stredu uviedlo, že obchodný schodok krajiny bol minulý mesiac v sume 406,9 miliardy jenov (2,19 miliardy eur). V rovnakom mesiaci vlaňajška pritom krajina dosiahla prebytok 122 miliárd JPY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Júnový japonský export medziročne vzrástol o 19 % na zhruba 10,9 bilióna jenov. Zvýšil sa pritom vývoz do rôznych krajín vrátane USA a Číny. Import do Japonska však stúpol výraznejšie, a to o 25 % na približne 11,3 bilióna JPY.
Údaje japonského ministerstva financií ukázali, že dovoz ropy do krajiny z USA sa medziročne zväčšil takmer päťnásobne. Japonsko dováža prakticky všetku ropu, ktorú potrebuje. Pred vojnou v Iráne prechádzala veľká časť ropy cez Hormuzský prieliv, ale tamojšia lodná doprava je teraz vážne narušená.
Za január až jún japonský export vzrástol o takmer 14 % na 60,6 bilióna JPY. Dovoz sa posilnil o takmer 11 % na 61,9 bilióna JPY. Výsledkom je tak deficit zhruba 1,3 bilióna JPY.
(1 EUR = 185,82 JPY)
Júnový japonský export medziročne vzrástol o 19 % na zhruba 10,9 bilióna jenov. Zvýšil sa pritom vývoz do rôznych krajín vrátane USA a Číny. Import do Japonska však stúpol výraznejšie, a to o 25 % na približne 11,3 bilióna JPY.
Údaje japonského ministerstva financií ukázali, že dovoz ropy do krajiny z USA sa medziročne zväčšil takmer päťnásobne. Japonsko dováža prakticky všetku ropu, ktorú potrebuje. Pred vojnou v Iráne prechádzala veľká časť ropy cez Hormuzský prieliv, ale tamojšia lodná doprava je teraz vážne narušená.
Za január až jún japonský export vzrástol o takmer 14 % na 60,6 bilióna JPY. Dovoz sa posilnil o takmer 11 % na 61,9 bilióna JPY. Výsledkom je tak deficit zhruba 1,3 bilióna JPY.
(1 EUR = 185,82 JPY)