Zahraničný obchod Južnej Kórey v januári vykázal prebytok
Export juhokórejských polovodičov sa v januári medziročne zvýšil o 102,7 % na 20,54 miliardy USD.
Autor TASR
Soul 1. februára (TASR) - Juhokórejský export v januári medziročne vzrástol o 33,9 % na viac ako 65 miliárd USD (54,54 miliardy eur) vďaka silnému dopytu po polovodičoch pre servery s umelou inteligenciou. Údaje, ktoré v nedeľu zverejnilo juhokórejské ministerstvo obchodu, priemyslu a zdrojov, ukázali, že vývoz krajiny minulý mesiac dosiahol hodnotu 65,85 miliardy USD. Dovoz medziročne stúpol o 11,7 % na 57,1 miliardy USD. Výsledkom je obchodný prebytok 8,74 miliardy USD. Prebytok zahraničného obchodu Južná Kórea vykázala už dvanásty mesiac v rade. TASR o tom informuje na základe správy agentúry YNA.
Export juhokórejských polovodičov sa v januári medziročne zvýšil o 102,7 % na 20,54 miliardy USD. Pomohol tomu pokračujúci rast cien pamäťových čipov. Vývoz automobilov z Južnej Kórey minulý mesiac medziročne vzrástol o 21,7 % na 6,07 miliardy USD. Export bezdrôtových komunikačných zariadení vrátane mobilných telefónov sa posilnil o 66,9 % na 2,03 miliardy USD a vývoz počítačov stúpol o 89,2 % na 1,55 miliardy USD.
Juhokórejský export na čínsky trh sa v januári oproti rovnakému mesiacu vlaňajška zvýšil o 46,7 % na 13,51 miliardy USD. Podporil ho silný dopyt po polovodičoch, strojoch a oceli. Vývoz do Spojených štátov napriek clám vzrástol o 29,5 % na 12,02 miliardy USD vďaka prudkému rastu dodávok polovodičov. Predaj juhokórejských automobilov v USA však klesol o 13 % a strojov o 34 %, keďže tieto položky priamo ovplyvnila colná politika administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Juhokórejský vývoz do Európskej únie sa v januári zvýšil o 6,9 % na 5,39 miliardy USD. Stúpol najmä vývoz ocele, počítačov a bezdrôtových komunikačných zariadení. Dodávky na trhy Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) vzrástli o 40,7 % na 12,11 miliardy USD. Pomohol tomu dopyt po polovodičoch, displejoch a lodiach.
(1 EUR = 1,1919 USD)
