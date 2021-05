Zahraničný obchod Kanady sa v marci prepadol do deficitu

Ottawa 4. mája (TASR) - Po dvoch prebytkových mesiacoch na začiatku roka sa obchodná bilancia Kanady dostala v marci do deficitu. Dôvodom je výrazný rast dovozu, ktorý dosiahol takmer dvojročné maximum, zatiaľ čo rast vývozu bol minimálny.



Ako v utorok uviedol kanadský štatistický úrad, v marci zaznamenala Kanada obchodný deficit na úrovni 1,1 miliardy kanadských dolárov (674,04 milióna eur). Výsledok je prekvapením, keďže ekonómovia počítali za marec s prebytkom v hodnote 700 miliónov CAD. Vo februári dosiahla Kanada obchodný prebytok na úrovni 1,42 miliardy CAD.



Vývoj v obchode ovplyvnil prudký rast dovozu. Ten sa v marci zvýšil o 5,5 %, pričom dosiahol najvyššiu hodnotu od mája 2019. Všetkých 11 sektorov hospodárstva zaznamenalo rast dovozu, najprudšie sa však zvýšil dovoz energií. Prudkú zmenu v tejto oblasti spôsobili februárové snehové búrky v americkom Texase, ktoré v danom mesiaci viedli k výraznému exportu energií z Kanady do USA. V nasledujúcom mesiaci sa však situácia zmenila.



V marci sa popri dovoze zvýšil aj kanadský export. Jeho tempo však bolo v porovnaní s dovozom nízke a dosiahlo 0,3 %. Vývoz podporili najmä autá a autokomponenty, naopak, vývoz energií klesol.



Vývoz do USA, ktoré sú najväčším obchodným partnerom Kanady, klesol v marci o 3,8 %. Naopak, dovoz zo Spojených štátov sa o 5,2 % zvýšil. Kanada opäť zaznamenala s USA obchodný prebytok, ten sa však znížil a dosiahol 4,3 miliardy CAD.



(1 EUR = 1,4836 CAD)