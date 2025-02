Zahraničný obchod sa v decembri prepadol do deficitu vyše 700 mil. eur

Bratislava 7. februára (TASR) - Bilancia zahraničného obchodu sa v uplynulom decembri prepadla do deficitu vyše 700 miliónov eur. To výrazne ovplyvnilo celoročný prebytok, ktorý sa znížil takmer o tretinu oproti roku 2023. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Podľa predbežných výsledkov ŠÚ SR sa zo Slovenska v decembri vyviezol tovar v hodnote 7,7 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3,6 %. Dovoz tovaru rástol dynamickejšie, a to o 10,1 % na 8,4 miliardy eur. Obchodná bilancia tak bola prvýkrát v minulom roku pasívna v objeme 700,6 milióna eur. V porovnaní s decembrom 2023 to bol o 501,4 milióna eur väčší deficit.



Z desiatich obchodovaných tried zaznamenalo osem medziročný nárast exportu. Najväčší vplyv na vývoj vývozu mala trieda minerálne palivá, kde patrí export elektrickej energie a ropných výrobkov. V decembri táto trieda zaznamenala medziročný nárast o 56,8 %.



Na strane importu medziročne vzrástlo deväť z desiatich tried. Najväčší vplyv mala trieda stroje a prepravné zariadenia, kde patria aj súčiastky motorových vozidiel. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 7,3 %.



Zahraničný obchod Slovenska skončil rok 2024 s prebytkom 3,1 miliardy eur. V medziročnom porovnaní klesol o 1,4 miliardy eur. Na bilanciu podľa ŠÚ SR negatívne vplýval výrazný pokles prebytku v obchode so strojmi a prepravnými zariadeniami a prehĺbenie schodku v obchode s chemikáliami.



Podľa predbežných údajov vývoz tovaru zo Slovenska za celý minulý rok klesol o 1,5 % na takmer 107 miliárd eur. Dovoz do SR sa znížil o 0,2 % na takmer 104 miliárd eur. Najväčším obchodným partnerom pre slovenských exportérov podľa ŠÚ SR bola aj v roku 2024 EÚ, do ktorej smerovalo takmer 78 % hodnoty vývozu.



Vplyv na vývoj slovenského exportu mal v minulom roku najmä vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v triede strojov a prepravných zariadení bola vlani medziročne nižšia deväť mesiacov a za celý rok pokles presiahol 4 %. Išlo o najvyšší medziročný pokles za uplynulých 14 rokov.



V súhrne za január až november 2024 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 znížil vývoz o 1,9 % na 99,1 miliardy eur a dovoz sa znížil o 1 % na 95,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,8 miliardy eur, v roku 2023 skončila za rovnaké obdobie bilancia zahraničného obchodu s prebytkom v objeme 4,7 miliardy eur.