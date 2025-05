Zahraničný obchod skončil v marci s prebytkom 406,4 milióna eur

Bratislava 9. mája (TASR) - Zo Slovenska sa v marci 2025 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,8 miliardy eur, čo je medziročný rast o 11,3 %. Dovoz tovaru sa zvýšil o 13,1 % na 9,4 miliardy eur. Zahraničný obchod skončil v marci s prebytkom v objeme 406,4 milióna eur, čo je najvyššia hodnota od júna minulého roka. K pozitívnej bilancii prispel nárast vývozu motorových vozidiel. Vyšší dovoz ťahali hlavne smartfóny a súčiastky vozidiel. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Medziročný nárast exportu vykázalo osem z desiatich obchodovaných tried. Najväčší vplyv na zvýšenie vývozu mala trieda stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj export automobilov. Tá v marci zaznamenala najvyšší medziročný rast od augusta 2023, a to o 12,1 %. Na strane importu medziročne vzrástlo sedem z desiatich tried.



Aj na nárast celkového dovozu mala najväčší vplyv trieda stroje a prepravné zariadenia, kam patria súčiastky motorových vozidiel, ale napríklad aj smartfóny. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 16,4 %.



Podiel triedy stroje a prepravné zariadenia na celkovom vývoze bol v marci viac ako 62 % a vyše 49 % na celkovom dovoze. Podiely sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšili. Do členských štátov EÚ smerovalo takmer 76 % hodnoty marcového vývozu. Dovoz z týchto štátov tvoril viac ako 64 %. Vývoz do EÚ sa medziročne zvýšil o vyše 6 % a dovoz vzrástol o viac ako 10 %. Do nečlenských krajín EÚ export medziročne vzrástol o takmer 31 % a dovoz z týchto krajín stúpol o 19 %.



S členskými štátmi EÚ mala Slovenská republika prebytok marcovej obchodnej bilancie vo výške takmer 1,4 miliardy eur. Naopak, obchodovanie s krajinami mimo Európskej únie skončilo so schodkom necelej miliardy eur.



Za prvé tri mesiace tohto roka sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024 zvýšil o 5,5 % na 27,6 miliardy eur. Dovoz sa zvýšil o 11,2 % na 27,2 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 379 miliónov eur. Za rovnaké obdobie roka 2024 bolo v prebytku takmer 1,7 miliardy eur.