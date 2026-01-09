< sekcia Ekonomika
Zahraničný obchod skončil v novembri v prebytku 504,8 milióna eur
Podľa predbežných výsledkov sa v novembri 2025 vyviezol zo Slovenska tovar v hodnote 9,7 miliardy eur, čo je medziročný pokles o 1,3 %.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Bilancia zahraničného obchodu Slovenska zostala v novembri pozitívna už siedmy mesiac, tentoraz s prebytkom 504,8 milióna eur, čo je o vyše 185 miliónov eur viac ako v novembri 2024. Na výsledok bilancie mali priaznivý vplyv najmä medziročné zníženie záporného salda v obchode s minerálnymi palivami a zároveň mierny nárast prebytku v obchode so strojmi a prepravnými zariadeniami. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Podľa predbežných výsledkov sa v novembri 2025 vyviezol zo Slovenska tovar v hodnote 9,7 miliardy eur, čo je medziročný pokles o 1,3 %. Dovoz tovaru sa znížil o 3,3 % na 9,2 miliardy eur. V štruktúre exportu vykázalo medziročný pokles sedem z desiatich obchodovaných tried. Najvýraznejší vplyv na celkový vývoj malo viac ako 8 % zníženie hodnoty vyvezeného tovaru v triede rôzne priemyselné výrobky. Na strane importu medziročne kleslo až deväť z desiatich tried. Nadol ťahal dovoz predovšetkým vyše 22 % pokles v triede minerálne palivá, ktorá obsahuje ropu, elektrickú energiu a zemný plyn.
Najviac obchodovanou triedou v slovenskom zahraničnom obchode boli stroje a prepravné zariadenia, ktorá zahŕňa vývoz automobilov. Táto trieda tvorila takmer 64 % slovenského vývozu a viac než polovicu celkového dovozu.
Do členských štátov EÚ smerovalo 76 % hodnoty novembrového vývozu SR. Dovoz z týchto štátov tvoril takmer 65 %. Vývoz do EÚ medziročne klesol o 2,4 % a dovoz bol nižší o 3,3 %. Naopak, vývoz do krajín mimo územia EÚ po štyroch mesiacoch výrazných poklesov medziročne vzrástol, aktuálne o 2,5 %. Dovoz z týchto krajín bol pritom nižší o 3,3 %. Slovensko v novembri dosiahlo v obchode s členskými štátmi EÚ prebytok vyše 1,4 miliardy eur, zatiaľ čo s krajinami mimo EÚ zaznamenalo schodok v objeme približne 901 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom bol tento deficit o takmer 752 miliónov eur nižší.
Za 11 mesiacov minulého roka sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024 zvýšil o 3,1 % na 102,2 miliardy eur. Dovoz sa zvýšil o 3,6 % na 99,2 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,1 miliardy eur. Za rovnaké obdobie roka 2024 bola bilancia v prebytku 3,4 miliardy eur.
