Zahraničný obchod SR dosiahol v roku 2021 prebytok 1,88 mld. eur

Bratislava 21. septembra (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR za minulý rok bolo aktívne v objeme 1,88 miliardy eur, bolo o 1,44 miliardy eur nižšie ako za rok 2020. Vyplýva to z definitívnych výsledkov o zahraničnom obchode SR v roku 2021, ktoré v zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Ide o spresnenie predbežných údajov, ktoré úrad zverejnil v marci tohto roka.



Zo SR sa v roku 2021 vyviezol tovar v hodnote 88,55 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2020 sa zvýšil celkový vývoz o 16,6 %. Do SR sa doviezol tovar v hodnote 86,68 miliardy eur pri medziročnom raste o 19,4 %.



Z definitívnych výsledkov ďalej vyplýva, že export tovaru v najvyššej hodnote sa zo SR vyviezol do Nemecka a susedných krajín, pričom jeho objem sa medziročne zvýšil. Do Nemecka export medziročne vzrástol o 12 %, do Česka o 29,3 %, Poľska o 24 % a Maďarska o 35 %. Medzi najvýznamnejších obchodných partnerov pri vývoze (podľa najvyššej hodnoty vyvezeného tovaru) ďalej patrili Francúzsko, Rakúsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Čína a Ruská federácia, pričom pri všetkých destináciách hodnota medziročne vzrástla. Naopak, znížil sa vývoz do Spojených štátov amerických o 1,4 %, Kórejskej republiky o 18,9 % a Nórska o 22,1 %.



Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení do krajín EÚ smerovalo takmer 80 % hodnoty vyvážaného tovaru a medziročne sa táto hodnota zvýšila o 18,3 %. Do krajín OECD vzrástol vývoz o 16,4 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal vyše 87 %.



Dynamicky rástol aj dovoz. Spomedzi najvýznamnejších obchodných partnerov sa doviezol z Nemecka tovar v hodnote vyššej o 21,9 %, z Česka o 15,8 %, Číny o 28,3 %. Na štvrtom mieste bol dovoz z Ruskej federácie, ktorý vykázal najvyššiu medziročnú dynamiku, doviezol sa tovar v hodnote o 63,3 % vyššej ako v roku 2020.



Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti roku 2020 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 15,1 % - tvoril vyše 64 % z celkového dovozu, a z krajín OECD o 15,4 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal takmer 65 %.



Najväčšie aktívne saldo mala SR s Maďarskom (3,27 miliardy eur), Nemeckom (2,88 miliardy eur), Francúzskom (2,73 miliardy eur), Rakúskom (2,58 miliardy eur) a Poľskom (2,54 miliardy eur). Kladné saldo mala SR aj so Spojeným kráľovstvom, Spojenými štátmi americkými, Českom, Talianskom, Rumunskom a Švajčiarskom.



Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (4,34 miliardy eur), Ruskou federáciou (4,22 miliardy eur), Čínou (4,04 miliardy eur), Vietnamom (3,91 miliardy eur), Malajziou (755,9 milióna eur) a Taiwanom (403,9 milióna eur).