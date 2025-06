Zahraničný obchod SR skončil v apríli s takmer vyrovnanou bilanciou

Bratislava 9. júna (TASR) - Zo Slovenska sa v apríli 2025 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9 miliárd eur pri medziročnom poklese o 0,3 %. Dovoz tovaru sa naopak zvýšil o 4,2 % a dosiahol tiež približne 9 miliárd eur. Zahraničný obchod skončil v apríli s minimálnym deficitom vo výške 273.000 eur, čo predstavuje historicky najmenší rozdiel medzi vývozom a dovozom. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V rámci štruktúry exportu vykázali len 4 z 10 obchodovaných tried medziročný nárast. Nadol ťahal export najmä dvojpercentný pokles v triede stroje a prepravné zariadenia, kam patrí tiež vývoz áut. Tento pokles vykompenzoval predovšetkým 19-percentný rast v triede rôzne priemyselné výrobky.



Na strane importu medziročne vzrástlo 9 z 10 tried. Aj na nárast celkového dovozu mala najväčší vplyv trieda rôzne priemyselné výrobky. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 15,5 %.



Aj v apríli 2025 bola najviac obchodovaná trieda v slovenskom zahraničnom obchode stroje a prepravné zariadenia s takmer 61-percetným podielom na celkovom vývoze a vyše 48-percentným na celkovom dovoze.



Do členských štátov EÚ smerovalo takmer 78 % hodnoty aprílového vývozu. Dovoz z týchto štátov tvoril takmer 64 %. Vývoz do EÚ medziročne klesol o viac ako 1 % a dovoz naopak vzrástol o vyše 1 %. Do krajín mimo územia EÚ export medziročne vzrástol o viac ako 4 % a dovoz z týchto krajín stúpol o 10 %.



Slovensko v apríli dosiahlo v obchode s členskými štátmi EÚ prebytok vo výške takmer 1,3 miliardy eur, zatiaľ čo s krajinami mimo EÚ zaznamenalo obdobný schodok.



V súhrne za prvé 4 mesiace tohto roka sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2024 zvýšil o 4,5 % na 36,7 miliardy eur. Dovoz sa zvýšil o 10,2 % na 36,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 299,9 milióna eur. Za rovnaké obdobie roku 2024 bolo v prebytku takmer 2,1 miliardy eur.



Za január až marec 2025 sa podľa spresnených údajov v medziročnom porovnaní zvýšil vývoz o 6,2 % na 27,8 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 12,3 % na 27,5 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 300,2 milióna eur. Za prvé tri mesiace minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom takmer 1,7 miliardy eur.