Zahraničný obchod SR vykázal vlani rekordný prebytok 4,5 mld. eur

Bratislava 30. septembra (TASR) - Zahraničný obchod Slovenska vykázal vlani rekordný prebytok 4,5 miliardy eur, v roku 2022 bol naopak v deficite 4,5 miliardy eur. Vyplýva to z definitívnych údajov o zahraničnom obchode za rok 2023, o ktorých informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Zo Slovenskej republiky sa v roku 2023 podľa definitívnych výsledkov vyviezol tovar v hodnote 108,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 5,5 %. Naopak, dovoz zaznamenal pokles o 3,1 % oproti roku 2022 a dosiahol hodnotu 103,9 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo aktívne v objeme 4,5 miliardy eur, čo znamená zlepšenie o deväť miliárd eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



Medziročné zvýšenie exportu ovplyvnil najmä 23,6-% nárast vývozu nových osobných automobilov. Hodnota vývozu nových osobných automobilov zo Slovenska tak stúpla medziročne o 5,8 miliardy eur na 30,4 miliardy eur. Množstvo vyvezených áut sa zvýšilo o 13,4 %, teda o 136.600 kusov. Najväčšiu hodnotu na vývoze predstavovali benzínové vozidlá a z nich automobily s motorom objemu 1,5 litra až tri litre. Hodnota ich vývozu medziročne stúpla o 55,2 %. Medziročne sa zvýšila aj hodnota vyvezených elektromobilov o takmer 20 % a hybridov o 17,3 %.



Na pokles importu mala najväčší vplyv medziročne nižšia hodnota dovezeného zemného plynu, ktorá v porovnaní s rokom 2022 klesla takmer o polovicu, keď dosiahla úroveň tri miliardy eur. Množstvo zemného plynu v roku 2023 kleslo len o 18,2 %. Výraznejší rozdiel medzi poklesom hodnoty a objemu dovezeného plynu spôsobili nižšie ceny plynu na svetových trhoch.



Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení, do krajín EÚ smerovalo takmer 77,4 % hodnoty vyvážaného tovaru a medziročne sa táto hodnota zvýšila o dve %. Do krajín OECD vzrástol vývoz o 4,3 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 86,5 %).



Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti roku 2022 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 1,1 % (tvoril 64,9 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 5,1 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 64,7 %).



Najväčšie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (7,5 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (3,5 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (3,2 miliardy eur), Rakúskom (2,8 miliardy eur), Francúzskom (2,8 miliardy eur), Maďarskom (2,3 miliardy eur) a Českom (2,2 miliardy eur). Kladné saldo mala SR aj s Poľskom a Talianskom. Najväčší deficit malo Slovensko s Kórejskou republikou (5,4 miliardy eur), Čínou (4,8 miliardy eur), Ruskou federáciou (4,2 miliardy eur) a Vietnamom (4,1 miliardy eur).