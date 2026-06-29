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Zahraničný obchod Švédska v máji dosiahol prebytok
Švédsky export na trhy ostatných členských krajín Európskej únie sa v máji medziročne posilnil o 11,8 % na 103,2 miliardy SEK.
Autor TASR
Štokholm 29. júna (TASR) - Zahraničný obchod Švédska v máji vykázal prebytok v sume 2,9 miliardy švédskych korún (261,79 milióna eur). V rovnakom mesiaci minulého roka pritom skončil v deficite na úrovni 100 miliónov SEK. Hodnota švédskeho vývozu medziročne stúpla o 9 % na 180,8 miliardy SEK. Dovoz sa posilnil menej výrazne, a to o 7,2 % na 177,9 miliardy SEK. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Švédsky export na trhy ostatných členských krajín Európskej únie sa v máji medziročne posilnil o 11,8 % na 103,2 miliardy SEK. Zväčšil sa aj vývoz na trhy mimo EÚ, a to o 5,4 % na 77,6 miliardy SEK. V rámci celkového dovozu stúpol import zo štátov EÚ o 5,6 % na 119,8 miliardy SEK a dovoz z krajín mimo EÚ sa posilnil o 10,5 % na 58,1 miliardy SEK.
Obchodný prebytok Švédska za január až máj tohto roka bol v objeme 7,5 miliardy SEK. Znamená to, že medziročne klesol, keďže za január až máj 2025 bol vo výške 36,1 miliardy SEK. Vývoz za obdobie od začiatku roka do záveru mája vzrástol o 1 %, ale dovoz sa posilnil o 5 %.
(1 EUR = 11,0775 SEK)
Švédsky export na trhy ostatných členských krajín Európskej únie sa v máji medziročne posilnil o 11,8 % na 103,2 miliardy SEK. Zväčšil sa aj vývoz na trhy mimo EÚ, a to o 5,4 % na 77,6 miliardy SEK. V rámci celkového dovozu stúpol import zo štátov EÚ o 5,6 % na 119,8 miliardy SEK a dovoz z krajín mimo EÚ sa posilnil o 10,5 % na 58,1 miliardy SEK.
Obchodný prebytok Švédska za január až máj tohto roka bol v objeme 7,5 miliardy SEK. Znamená to, že medziročne klesol, keďže za január až máj 2025 bol vo výške 36,1 miliardy SEK. Vývoz za obdobie od začiatku roka do záveru mája vzrástol o 1 %, ale dovoz sa posilnil o 5 %.
(1 EUR = 11,0775 SEK)