Zahraničný obchod v januári skončil v deficite takmer 394 miliónov eur

Bratislava 11. marca (TASR) - Bilancia zahraničného obchodu skončila v januári podľa predbežných výsledkov s deficitom takmer 394 miliónov eur, čo je medziročné zhoršenie o viac než 900 miliónov eur. K tomuto nepriaznivému výsledku prispel výrazný rast dovozu ovplyvnený viacerými komoditami, zatiaľ čo vývoz stúpol len mierne. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Export sa v januári medziročne zvýšil o 1,2 % na 8,6 miliardy eur. Dovoz tovaru vzrástol dynamickejšie, a to o 12,8 % na deväť miliárd eur. Bol to najvyšší rast od decembra 2022. Obchodná bilancia tak bola druhýkrát za sebou pasívna, aktuálne v objeme 393,5 milióna eur. V porovnaní s januárom 2024 to bol o 918,6 milióna eur horší výsledok.



Nárast exportu zaznamenali štatistici u deviatich z desiatich obchodovaných tried, napriek tomu dosiahol vývoz len mierny rast. Ovplyvnila ho najmä trieda minerálne palivá, pod ktorú patrí napríklad export elektrickej energie a ropných výrobkov. V januári 2025 zaznamenala medziročný nárast o 28,3 %. Vyššiemu rastu zabránil 8-percentný pokles v triede trhové výrobky, kam patria produkty odvetví, ako je spracovanie kovov, hutníctvo či gumárstvo. Export najobchodovanejšej triedy zahraničného obchodu stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov, zostal približne na rovnakej úrovni ako v januári 2024.



Dovoz vzrástol v ôsmich z desiatich tried. Na nárast celkového importu malo vplyv širšie spektrum komodít, predovšetkým však trieda stroje a prepravné zariadenia, kam patria aj súčiastky motorových vozidiel či smartfóny. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 16,5 %.



Aj v prvom mesiaci tohto roka bola najviac obchodovaná trieda v slovenskom zahraničnom obchode stroje a prepravné zariadenia, ktoré tvorili vyše 59 % celkového vývozu a viac ako 47 % celkového dovozu. Do členských štátov EÚ smerovalo takmer 79 % hodnoty januárového vývozu. Dovoz z týchto štátov EÚ tvoril 61 %. Vývoz do EÚ sa medziročne zvýšil o 0,6 % a dovoz vzrástol o 12,3 %. Do nečlenských krajín EÚ export medziročne vzrástol o takmer 4 % a dovoz z týchto krajín stúpol o skoro 14 %.



S členskými štátmi EÚ mala Slovenská republika prebytok januárovej obchodnej bilancie vo výške takmer 1,3 miliardy eur. Naopak, obchodovanie s krajinami mimo Európskej únie skončilo so schodkom takmer 1,7 miliardy eur.



V roku 2024 bolo saldo zahraničného obchodu podľa spresnených údajov aktívne vo výške 3,3 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa znížil vývoz o 1,7 % na 106,6 miliardy eur a dovoz sa znížil o 0,6 % na 103,3 miliardy eur. V roku 2023 skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom v objeme 4,5 miliardy eur.