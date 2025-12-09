< sekcia Ekonomika
Zahraničný obchod v októbri skončil s prebytkom 560 miliónov eur
Zo Slovenska sa v októbri podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 10,5 miliardy eur, čo je medziročný pokles o 0,4 %. Dovoz tovaru sa znížil o 2,7 % na 9,9 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Októbrová bilancia zahraničného obchodu Slovenska skončila s najvyšším prebytkom za posledných 16 mesiacov. Export prevýšil import o viac než 560 miliónov eur, čo je medziročné zlepšenie o približne 240 miliónov eur. Hodnota vývozu po roku opäť presiahla hranicu desať miliárd eur, zatiaľ čo dovoz sa k nej iba tesne priblížil. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Zo Slovenska sa v októbri podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 10,5 miliardy eur, čo je medziročný pokles o 0,4 %. Dovoz tovaru sa znížil o 2,7 % na 9,9 miliardy eur. Obchodná bilancia sa udržala už šiesty mesiac v pozitívnych číslach, tentoraz s prebytkom 560,2 milióna eur. ŠÚ priblížil, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to lepší výsledok o 240,5 milióna eur a zároveň najlepší od júna 2024.
V štruktúre exportu vykázali medziročný pokles len tri z desiatich obchodovaných tried, ale najvýraznejší vplyv malo takmer štvorpercentné zníženie hodnoty vyvezeného tovaru v triede stroje a prepravné zariadenia, ktorá zahŕňa vývoz automobilov. Práve stroje a dopravné zariadenia boli najviac obchodovanou triedou v slovenskom zahraničnom obchode s viac ako 61 % podielom na celkovom vývoze a vyše 48 % na celkovom dovoze. Na strane importu medziročne kleslo osem z desiatich tried. Nadol ťahal dovoz predovšetkým takmer 14 % pokles v triede rôzne priemyselné výrobky.
Do členských štátov EÚ smerovalo 79 % hodnoty októbrového vývozu SR. Dovoz z týchto štátov tvoril 63 %. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o 2 %, zatiaľ čo dovoz vykázal 2 % pokles. Do krajín mimo územia EÚ export medziročne klesol o 8 % a dovoz z týchto krajín bol nižší o 4 %. Slovensko v októbri dosiahlo v obchode s členskými štátmi EÚ prebytok vyše dve miliardy eur, zatiaľ čo s krajinami mimo EÚ zaznamenalo schodok v objeme takmer 1,5 miliardy eur.
V súhrne za desať mesiacov tohto roka sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024 zvýšil o 3 % na 92 miliárd eur. Dovoz sa zvýšil o 4,1 % na 89,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,3 miliardy eur. Za rovnaké obdobie roka 2024 bola bilancia v prebytku 3,1 miliardy eur.
