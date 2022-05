Zahraničným obchodom hýbu ceny energií i úzke hrdlá

Bratislava 9. mája (TASR) – Zahraničný obchod aj v marci ovplyvňovali rastúce ceny a úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Výsledkom tak bolo zníženie reálneho obratu a ďalšie prehĺbenie deficitu zahraničného obchodu. Vzhľadom na zvýšené ceny energií a sťažené podmienky v priemysle je predpoklad, že záporná obchodná bilancia sa udrží aj v apríli, očakávajú analytici. Obchodná bilancia Slovenska v prvom kvartáli tohto roka vykázala deficit 972,7 milióna eur a za marec dosiahol schodok zahraničného obchodu 420 miliónov eur.



K prehĺbeniu deficitu zahraničného obchodu prispela v marci najmä vývozná strana jeho bilancie. "Napriek ďalej rastúcim exportným cenám sa objem vývozov v porovnaní s februárom znížil o 3,1 % (sezónne očistené) a dynamika jeho rastu sa tak spomalila z 11,6 % len na 1,5 %. V pluse pritom nominálne vývozy držia výlučne len vyššie exportné ceny, ktoré v marci medziročne vzrástli až o 21,8 %," uviedol analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.



Dovozy sa aj v marci nachádzali pod tlakom rastúcich cien. Napriek tomu sa ich objem v porovnaní s februárom znížil o 3,4 % (sezónne očistené) a dynamika ich medziročného rastu spomalila z 22,9 % na 14,9 %.



Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák spresnil, že absolútna hodnota dovozu prekročila hodnotu deväť miliárd eur, pričom najvyšší medziročný rast bol zaznamenaný v kategórii minerálnych palív, mazív a príbuzných materiálov, kde dosiahol až 151 % a prispel tak až polovicou k medziročnému nárastu importu. Horňák predpokladá, že vzhľadom na zvýšené ceny energií a sťažené podmienky v priemysle záporná obchodná bilancia ešte nejaký čas ostane.



To, že vysoké ceny energií a (dočasné) rozšírenie úzkych hrdiel v automobilovom priemysle aj na niektoré ďalšie komponenty vyrábané na Ukrajine udržia bilanciu zahraničného obchodu v červených číslach aj v apríli, očakáva aj Koršňák. Zahraničný obchod by sa mal vrátiť k vyrovnanej alebo dokonca ľahko prebytkovej bilancii až po čiastočnom odznení úzkych hrdiel najmä v automobilovom priemysle.



"Predpokladáme, že úzke hrdlá súvisiace s výpadkom komponentov z Ukrajiny by mohli vedieť automobilky vyriešiť v horizonte niekoľkých týždňov, v druhej polovici roka by sa mohli čiastočne uvoľniť aj úzke hrdlá v dodávkach čipov. Návratu k výraznejším prebytkom však budú stále brániť vysoké ceny energetických surovín, ktoré budú zdvíhať nominálne dovozy," dodal analytik.