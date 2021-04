Štúdia: Ak svet nezakročí proti otepľovaniu, príde o pätinu HDP

Zürich 25. apríla (TASR) - Svetové hospodárstvo by do roka 2050 mohlo prísť až o pätinu hrubého domáceho produktu (HDP), ak by nezakročilo proti klimatickým zmenám. Správa zaisťovne Swiss Re uvádza, že HDP môže byť až o 18 % nižšie než vo svete bez klimatických zmien, pokiaľ sa nepodniknú žiadne opatrenia a globálna teplota stúpne o 3,2 stupňa Celzia.



Ak sa splnia ciele parížskej klimatickej dohody a teploty stúpnu menej než o 2 stupne Celzia, pokles HDP sa môže obmedziť na 4 %. "Najťažšie to zasiahne ekonomiky v Ázii a v najhoršom scenári môže Čína stratiť takmer 24 % svojho HDP, kým najväčšie svetové hospodárstvo - USA - stratí približne 10 % a Európa takmer 11 %," cituje zo správy agentúra Reuters.



Swiss Re Institute vo svojom záťažovom teste preskúmal dosah klimatických zmien v rôznych scenároch nárastu globálnej teploty na 48 ekonomík. Vo svojej správe prichádza k záveru, že globálne otepľovanie spôsobuje čoraz vážnejšie dôsledky poveternostných prírodných katastrof, čo môže časom viesť k podstatnému prepadu príjmov a produktivity. Napríklad zvyšovanie hladiny oceánov vyústi do strát pôdy, ktorá by sa inak produktívne využívala, a čoraz väčšie horúčavy zas môžu spôsobiť straty úrody. Rastúce teploty pritom najviac zasiahnu rovníkové oblasti.