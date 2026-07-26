< sekcia Ekonomika
Zaisťovňa Munich Re zvýšila kvartálny zisk, prekonala očakávania
Najväčšia zaisťovňa (poisťovňa poisťovní) na svete uviedla, že v 2. štvrťroku dosiahol jej predbežný čistý zisk približne 2,2 miliardy eur.
Autor TASR
Mníchov 26. júla (TASR) - Nemecká zaisťovacia spoločnosť Munich Re oznámila koncom týždňa zvýšenie kvartálneho zisku, pričom výrazne prekonala očakávania. Analytici počítali s tým, že jej zisk v 2. štvrťroku klesne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najväčšia zaisťovňa (poisťovňa poisťovní) na svete uviedla, že v 2. štvrťroku dosiahol jej predbežný čistý zisk približne 2,2 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje zvýšenie o 5,3 %. Spoločnosť poukázala na pokles plnenia za veľké škody v porovnaní s obdobím spred roka, veľmi dobré prevádzkové výsledky a vysokú návratnosť investícií.
Kvartálne údaje boli zároveň výrazne lepšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s poklesom zisku z 2,09 miliardy eur pred rokom na 1,79 miliardy eur.
Vývoj zisku z 2. štvrťroka sa odrazil na výsledkoch za celý 1. polrok. Zisk od januára do konca júna dosiahol približne 3,9 miliardy eur, zatiaľ čo za rovnaké obdobie 2025 to bolo 3,18 miliardy eur.
Spoločnosť zároveň dodala, že svoju prognózu celoročného vývoja čistého zisku nemenila. Aj naďalej tak počíta s čistým ziskom v tomto roku na úrovni 6,3 miliardy eur. Kompletné hospodárske výsledky za 2. štvrťrok zverejní Munich Re 7. augusta.
Najväčšia zaisťovňa (poisťovňa poisťovní) na svete uviedla, že v 2. štvrťroku dosiahol jej predbežný čistý zisk približne 2,2 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje zvýšenie o 5,3 %. Spoločnosť poukázala na pokles plnenia za veľké škody v porovnaní s obdobím spred roka, veľmi dobré prevádzkové výsledky a vysokú návratnosť investícií.
Kvartálne údaje boli zároveň výrazne lepšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s poklesom zisku z 2,09 miliardy eur pred rokom na 1,79 miliardy eur.
Vývoj zisku z 2. štvrťroka sa odrazil na výsledkoch za celý 1. polrok. Zisk od januára do konca júna dosiahol približne 3,9 miliardy eur, zatiaľ čo za rovnaké obdobie 2025 to bolo 3,18 miliardy eur.
Spoločnosť zároveň dodala, že svoju prognózu celoročného vývoja čistého zisku nemenila. Aj naďalej tak počíta s čistým ziskom v tomto roku na úrovni 6,3 miliardy eur. Kompletné hospodárske výsledky za 2. štvrťrok zverejní Munich Re 7. augusta.