Zaisťovňa:Globálne škody z prírodných katastrof prekročia 100 mld. eur

Mníchov 9. novembra (TASR) - Globálne škody, súvisiace s prírodnými katastrofami, tento rok opäť prekročia hranicu 100 miliárd eur. Oznámila to v piatok (8. 11.) najväčšia svetová zaisťovňa Munich Re, ktorá do svojho odhadu zahrnula len poistené škody. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Tretí štvrťrok bol veľmi ovplyvnený prírodnými katastrofami, uviedol finančný riaditeľ spoločnosti Christoph Jurecka. Ako príklad spomenul hurikán Helene, ktorý koncom septembra spôsobil veľké škody na Kube, v Mexiku a vo viacerých štátoch USA.



Celý rok 2024 bude podľa Munich Re ďalším rokom s poistenými stratami z prírodných katastrof vo výške viac ako 100 miliárd eur na celom svete. Prognóza sa týka strát spôsobených prírodnými katastrofami, ktoré by malo zaplatiť poisťovacie odvetvie na celom svete, nielen skupina so sídlom v Mníchove. V posledných desaťročiach majú tieto straty podľa Munich Re v priemere stúpajúcu tendenciu a v roku 2023 dosiahli približne 120 miliárd eur.



Celkové hospodárske straty na celom svete sú každoročne oveľa vyššie, keďže mnohí súkromní vlastníci nehnuteľností a spoločnosti nemajú svoje budovy a iný majetok poistené proti prírodným katastrofám. "Hustota poistenia" je v mnohých ázijských krajinách pomerne nízka, ale v USA vysoká, čo znamená, že hurikány tam často spôsobujú veľmi vysoké poistné straty, priblížila Munich Re.