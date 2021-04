Zaisťovniam hrozí, že ich blokáda Suezského prieplavu vyjde draho

Londýn 1. apríla (TASR) - Zablokovanie Suezského prieplavu na takmer jeden týždeň pravdepodobne spôsobí, že zaisťovne budú čeliť veľkým nárokom na poistné udalosti. To zrejme zvýši tlak na sadzby v oblasti námornej dopravy. Vyhlásil to James Vickers, predseda predstavenstva zaisťovne Willis Re International.



Tento týždeň sa začalo formálne vyšetrovanie incidentu v Suezskom prieplave, kde obrovská kontajnerová loď Ever Given narazila na plytčinu a takmer na týždeň zastavila dopravu cez túto dôležitú vodnú tepnu.



Incident a jeho vplyv na stovky lodí, ktoré teraz meškajú s dodávkami, môže spôsobiť „veľkú stratu“ poisťovni Lloyd's of London, pripustil to jej predseda Bruce Carnegie-Brown. Agentúra Fitch Ratings uviedla, že globálni zaisťovatelia budú pravdepodobne čeliť pohľadávkam za stovky miliónov eur.



Aj podľa Vickersa straty zo zaistenia „nebudú malé". Zablokovanie Suezského prieplavu bolo ďalším z rastúceho počtu katastrof spôsobených človekom, ktoré viedli k stratám zo zaistenia, a budú zrejme na vrchole zoznamu katastrof za uplynulý rok, skonštatoval.



Zaisťovne pomáhajú poisťovniam kryť nároky na významné udalosti, ako sú napríklad hurikány, výmenou za časť poistného. Zaisťovne zvyčajne zvyšujú sadzby po tom, ako zaznamenajú veľké straty.