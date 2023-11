Zajac: Zmena v rodičovskom dôchodku sa dotkne neziskových organizácií

Bratislava 7. novembra (TASR) - Zmena vo vyplatení rodičovského dôchodku prostredníctvom 2 % z daní by priniesla výpadok významnej časti financií, ktoré neziskové organizácie používajú na napĺňanie svojich verejnoprospešných cieľov. Uviedol to podpredseda rady vlády a najvyšší predstaviteľ mimovládnych neziskových organizácií v poradných orgánoch vlády Marcel Zajac v reakcii na vyhlásenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), že rodičovský dôchodok v súčasnej podobe od budúceho roka skončí.



Po novom bude možné rodičom pomáhať iba poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu. "Pomoc našim rodičom, aj formou vyplácania dôchodkov, považujeme za nepochybne dôležitú tému. Pri takejto zásadnej systémovej zmene a téme, ktorá môže mať negatívny vplyv na poskytovanie sociálnych služieb aj na ďalšie oblasti, ako sú zdravotníctvo či školstvo, však nevidíme žiadny dôvod vec prijať v zrýchlenom konaní, ako to avizoval minister Tomáš," uviedol Zajac. Téma by mala podľa neho byť predmetom najbližšieho rokovania Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré je plánované na 5. decembra tohto roka.



Vládny kabinet v minulosti takéto zmeny vopred prediskutoval so svojimi partnermi a poradnými orgánmi. Podľa Zajaca by zmena asignačného modelu mala prejsť dôkladným posúdením možných vplyvov. Môže totiž znamenať vážny výpadok v poskytovaní služieb a starostlivosti pre občanov, ktorú štát v súčasnosti nedokáže efektívne zabezpečiť vo svojej réžii.



Zajac podporuje konštruktívnu a na argumentoch založenú diskusiu o 2 %. Zmena, ktorú avizuje Tomáš, však predstavuje podstatnú zmenu asignácie 2 % na Slovensku. Väčšina financií z asignácie 2 % je totiž dlhodobo využívaná hlavne v oblasti sociálnej či zdravotnej starostlivosti.



"Je tu obrovský tlak odbornej verejnosti na zrušenie rodičovského dôchodku, ale rodičovský dôchodok je zakotvený v ústave, a teda my ho zrušiť nemôžeme, ale ani nechceme," povedal Tomáš.



Ústava podľa neho ponúka dve cesty, akým spôsobom môžu deti svojim rodičom prispievať na dôchodok. Prvá je cez odvody do sociálneho poistenia, druhá cez časť daní. "A my sme sa rozhodli, že to bude tá druhá cesta. Konkrétne, deti budú môcť prispieť svojim rodičom z tých známych dvoch percent daní z príjmov fyzických osôb. Toto je naše rozhodnutie," dodal minister. Zmena by podľa neho mala platiť od začiatku budúceho roka.