Zákaz cestovania Európanov do USA je ďalšou ranou pre aerolínie

Washington 12. marca (TASR) - Zákaz cestovania Európanov do USA ešte zhorší už aj tak zlú situáciu leteckých spoločností, varujú analytici, podľa ktorých teraz Washington bude pravdepodobne musieť poskytnúť aerolíniám finančnú pomoc.



Zákaz platí na 30 dní od piatka (13. 3.) pre všetky krajiny schengenského priestoru. Vláda USA zároveň vyzvala svojich občanov, aby zvážili cesty do zahraničia, čo pre aerolínie znamená ďalšie komplikácie.



Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je zákaz vydaný pre európske krajiny nevyhnutný, nakoľko USA vstupujú do "kritického obdobia" boja proti novému koronavírusu. Počet infikovaných sa v Spojených štátoch zvýšil nad 1280 a počet úmrtí vzrástol minimálne na 37.



Prezident amerického združenia leteckých dopravcov Airlines for America Nicholas E. Callio varoval, že zákaz zasiahne letecké spoločnosti, ich zamestnancov a cestujúcich "mimoriadne tvrdo". S tým súhlasí aj William Reinsch, ktorý v minulosti pôsobil na americkom ministerstve obchodu, a podľa ktorého vláda bude pravdepodobne nútená leteckým spoločnostiam poskytnúť určitú podporu. Navyše, ako Reinsch dodal, reštrikcie "budú mať dramatický vplyv nielen na aerolínie, ale aj na hotely a reštauračné služby, ktoré už teraz doplácajú na fakt, že mnohí Američania pre obavy z koronavírusu radšej zostávajú doma.



V marci 2019 sa turisti z Európy podieľali na celkovom počte turistov v USA 29 %, pričom minuli 3,4 miliardy USD (3 miliardy eur), informovala Americká asociácia pre cestovný ruch. "Dočasný zákaz vstupu pre Európanov bude znamenať ďalšie zhoršenie situácie pre sektor cestovného ruchu a 15,7 milióna Američanov, ktorých práca závisí od tohto sektora, dodala asociácia.



Nové obmedzenia mimoriadne zasiahnu najmä zahraničné letecké spoločnosti, ako je nemecká Lufthansa či Air France KLM, ktoré dominujú na trhu s transatlantickými letmi. Už pred vydaním zákazu museli tieto spoločnosti viaceré lietadlá v dôsledku šírenia nového koronavírusu v Ázii a neskôr v Taliansku uzemniť.



Relatívnym víťazom v tejto situácii je podľa Mika Boyda zo spoločnosti Boyd Group International spoločnosť American Airlines. Tá je v aliancii s British Airways, Británia je však zo zákazu vyňatá.



Horšie sú na tom aerolínie Delta Air Lines, ktoré sú v aliancii s Air France KLM a spoločnosť United Airlines, ktorá je v aliancii s Lufthansou. United Airlines medzitým informovala, že vzhľadom na problémy spôsobené šírením nového koronavírusu si zobrala úver vo výške 2 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1336 USD)