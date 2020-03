Zákaz cestovania Európanov do USA zasiahol akciové trhy

Peking/Tokio/Paríž 12. marca (TASR) - Burzy po celom svete zaznamenali ďalší pokles, keď nepriaznivú situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu ešte zhoršilo rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zákaze vstupu väčšiny Európanov na územie USA. Tento krok zvýšil obavy, že svetová ekonomika skĺzne do recesie.



Po tom, ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) rozhodla, že ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom možno považovať za pandémiu, Trump oznámil zákaz cestovania Európanov s výnimkou Britov do USA. Zákaz platí od piatka (13. 3.), a to na 30 dní.



Na rozhodnutie reagovali ropné aj akciové trhy. Poklesom uzatvorili všetky ázijské burzy a pokles zaznamenali aj trhy v Európe.



Hlavný index tokijskej burzy Nikkei 225 klesol na záver obchodovania o 4,41 % a obchodovanie uzatvoril na úrovni 18.559,63 bodu. Nakrátko klesol o viac než 5 % a za tento týždeň stratil približne 10 %.



Širší index tokijskej burzy Topix dosiahol na záver obchodovania 1327,88 bodu. V porovnaní s predchádzajúcim záverom obchodovania tak klesol o 4,13 %.



Pokles zaznamenali aj burzy v Číne. Hlavný index šanghajskej burzy Shanghai Composite uzatvoril obchodovanie na úrovni 2923,49 bodu, čo predstavuje pokles o 1,52 %. Index burzy v Šen-čene klesol o 2,2 % na 1818,56 bodu. Najvýraznejší pokles zaznamenal index burzy v Hongkongu Hang Seng. Uzatvoril na úrovni 24.309,07 bodu, čo predstavuje pokles o 3,66 %.



Výrazný pokles zaznamenala austrálska burza, kde hlavný index klesol o 7,4 % na najnižšiu hodnotu za vyše tri roky. Juhokórejský index Kospi zasa klesol o 4,8 % na 4,5-ročné minimum, pričom masívny výpredaj akcií viedol nakrátko k prerušeniu obchodovania. Ešte výraznejšie klesol hlavný index thajskej burzy Seti, a to o 8,8 % na 8-ročné minimum.



"Panický výpredaj akcií pokračuje," povedal maklér zo spoločnosti IwaiCosmo Securities Tošikazu Horiuči. Ako uviedol pre agentúru AFP, dá sa počítať s tým, že pokles bude pokračovať aj naďalej.



Podobne ako v Ázii sa vyvíjala aj situácia na európskych akciových trhoch, ktoré po otvorení klesli o viac než 5 %. Krátko po otvorení burzy v Londýne kľúčový index FTSE 100 zaznamenal pokles o 5,2 %. Hlavný index nemeckej burzy DAX 30 klesol o 5,8 % a parížskej burzy CAC 40 o 5,7 %. O viac než 5 % klesli aj hlavné indexy búrz v Taliansku, Španielsku a vo Švajčiarsku.