Zákaz dovozu agrokomodít pôvodom z Ukrajiny sa rozširuje a predlžuje

Bratislava 29. novembra (TASR) - Zákaz dovozu poľnohospodárskych produktov a potravín pôvodom z Ukrajiny sa rozširuje a predlžuje na neurčito. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Doterajší slovenský zákaz platil do konca roka na štyri komodity, a to na pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená.



Okrem obilnín sa zoznam rozširuje napríklad o med, jačmeň, pšeničnú múku, slad, sójové bôby, trstinový alebo repný cukor, otruby, pokrutiny a ostatné pevné zvyšky vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov.