Zákaz dovozu avokád do USA ohrozuje pracovné miesta v Mexiku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Mexiko 19. februára (TSDR) - Zákaz dovozu mexických avokád do USA ohrozuje 300.000 pracovných miest v Mexiku a priemysel v hodnote 3 miliárd USD (2,64 miliardy eur).Rozhodnutie zastaviť dovoz tejto plodiny je tak obrovskou ranou pre krajinu, ktoré vyváža viac ako polovicu svojej produkcie avokád, pričom vyše 80 % smeruje do Spojených štátov. Avokádo je zároveň tretím najdôležitejším exportným artiklom Mexika, ktoré sa podieľa viac ako tretinou na svetovej produkcii avokáda.Vývoz do USA vygeneroval v minulom roku vyše 2,8 miliardy USD a pomohol podľa údajov poľnohospodárskej poradenskej firmy GCMA zabezpečiť zhruba 300.000 priamych a nepriamych pracovných miest.Americká vláda pozastavila dovoz avokáda z Mexika 11. februára na základe správ, že jeden z jej inšpektorov dostal výhražný telefonát v štáte Michoacán, ktorý je hlavným producentom avokáda a má už dlho bezpečnostné problémy spojené s drogovými gangmi.vysvetľuje Juan Carlos Anaya, riaditeľ GCMA.V Mexiku sa v priemere vyprodukuje 100.000 až 130.000 ton avokáda denne. Tie sa teraz budú musieť predávať za nižšiu cenu na domácom trhu alebo do tretích krajín. Nájsť rýchlo alternatívne trhy nie je jednoduché.V roku 2021 Mexiko vyprodukovalo takmer 2,5 milióna ton avokád, z toho 1,4 milióna išlo na export, čiže viac ako 50 % úrody.vyhlásil Anaya.Aj v minulosti sa avokádo používalo ako prostriedok nátlaku vo vzťahoch medzi USA a Mexikom. Pred viac ako 100 rokmi zakázali americké úrady dovoz mexického avokáda na základe toho, že semeno obsahovalo škodcu, ktorý ohrozoval úrodu a pôdu. Na konci 70. rokov mexická vláda vyzvala USA, aby zákaz zrušili, no úrady žiadosť zamietli.Až keď vstúpila do platnosti dohoda o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou, export sa obnovil. To malo postupný vplyv na stravovanie Američanov až do bodu, keď sa toto ovocie stalo základným produktom.Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador začiatkom tohto týždňa uviedol, že má podozrenie, že za zákazom je ekonomický záujem. Aj podľa Anaya sa špekuluje, že ide o spôsob vyvíjania tlaku na riešenie iných problémov medzi Mexikom a USA, ako je napríklad zákon o energetike.Koncom minulého roka poslal prezident López Obrador do Kongresu návrh zákona o zrušení energetických kontraktov so súkromnými spoločnosťami, z ktorých mnohé sú americké, a ich pridelení štátnym firmám. V uplynulých týždňoch, kým návrh čakal na rozpravu a hlasovanie v Kongrese, dvaja členovia kabinetu amerického prezidenta Joea Bidena navštívili Mexiko a vyjadriliz týchto plánov.Bidenova administratíva predložila tiež množstvo sťažností na mexické presadzovanie pracovných práv a environmentálnych noriem v rámci aktualizovanej obchodnej dohody medzi USA, Mexikom a Kanadou. Spojené štáty vyjadrili tiež obavy z vládnych nariadení v telekomunikačnom sektore.TASR o tom informuje na základe správy AFP.(1 EUR = 1,1354 USD)