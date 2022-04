Zákaz dovozu ruského uhlia do EÚ nadobudne účinnosť až v auguste

Brusel 7. apríla (TASR) - Návrh Európskej únie (EÚ) na zákaz dovozu uhlia z Ruska nadobudne plnú účinnosť až v auguste, o mesiac neskôr, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy televízie CNBC, ktorá sa odvoláva na dva zdroje.



Európska komisia tento týždeň navrhla zákaz dovozu uhlia z Ruska po nahromadení dôkazov o zverstvách, ktoré spáchali ruskí vojaci v ukrajinskom meste Buča a ďalších oblastiach.



Pôvodný plán počítal s postupným ukončením dovozu uhlia do troch mesiacov, povedal pre CNBC predstaviteľ EÚ, ktorý si neželal byť menovaný pre citlivosť rokovaní. Dodal však, že toto obdobie sa predĺžilo na štyri mesiace, takže zákaz začne v plnom rozsahu platiť až v auguste.



Vo štvrtok to potvrdil druhý predstaviteľ EÚ, podľa ktorého za predĺžením obdobia vyraďovania existujúcich zmlúv o dovoze ruského uhlia na štyri mesiace je "efektívna nemecká loby".



Nemecko je jednou z najskeptickejších krajín, pokiaľ ide o blokovanie dodávok energií z Ruska, no nie je jediné. Proti je napríklad aj Rakúsko a Maďarsko.



Tieto štáty sú totiž najviac závislé od energie z Ruska a tvrdia, že zákaz dodávok by mohol zasiahnuť oveľa viac ich vlastné ekonomiky ako ruskú.



Nemecko napríklad v roku 2020 doviezlo 21,5 % uhlia z Ruska. V prípade dovozu ropy to bolo 35,2 % a plynu až 58,9 %.



Schválenie energetických sankcií by bolo pre EÚ veľkou výzvou vzhľadom na jej vysokú závislosť od dodávok z Ruska.



Európa je vo veľkej miere závislá najmä od ruskej ropy a zemného plynu, ale menej od dovozu uhlia, čo je dôvod, prečo Komisia navrhla ako prvú energetickú sankciu zákaz dovozu uhlia.



Viac ako 19 % z dovozu uhlia do EÚ pochádzalo v roku 2020 z Ruska, podľa oficiálnych európskych štatistík. A zároveň z Ruska pochádzalo 36,5 % importovanej ropy a 41,1 % plynu.



Ale tlak na zákaz ruskej ropy narastá. Začiatkom tohto týždňa predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že jej tím pracuje na ropných sankciách.



"Pracujeme na dodatočných sankciách vrátane dovozu ropy a uvažujeme o niektorých nápadoch, ktoré predložili členské štáty, ako sú dane alebo špecifické platobné kanály, ako napríklad viazaný účet," povedala.



Ministri zahraničných vecí EÚ budú rokovať o zákaze ropy na budúci týždeň, ale je nepravdepodobné, že by ho teraz presadili, keďže na uvalenie sankcií je potrebný súhlas všetkých 27 členských štátov.