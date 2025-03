Zákaz dovozu zvierat do ČR polícia kontroluje na štyroch priechodoch

Praha 21. marca (TASR) - Česká polícia a Štátna veterinárna správa ČR od rána kontrolujú zákaz dovozu hospodárskych zvierat z Maďarska a Slovenska, a to na štyroch hraničných priechodoch, uviedol v piatok český minister poľnohospodárstva Marek Výborný. K opatreniu Česko pristúpilo z dôvodu podozrenia na výskyt vysoko nákazlivej slintačky a krívačky, ktorá sa medzičasom potvrdila v troch chovoch na juhu Slovenska, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Robíme všetky preventívne opatrenia pre to, aby sme ochránili českých chovateľov, české chovy a zvieratá, preto sme ešte v nočných hodinách prijali mimoriadne veterinárne opatrenie, ktorým sme znova zaviedli kontroly na česko-slovenských hraniciach. Kontroly prebiehajú od 7.00 h rána a platí zákaz dovozu akýchkoľvek hospodárskych zvierat do ČR," zopakoval aktuálne platné opatrenie Výborný.



V čase, keď Česko o opatrení rozhodlo, ešte nebola nákaza na Slovensku potvrdená. K tomu došlo v piatok dopoludnia, keď slovenský minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) oznámil, že sa ochorenie potvrdilo v troch chovoch hovädzieho dobytka v okresoch Komárno a Dunajská Streda. V reakcii na to Výborný vyzval chovateľov na dodržiavanie hygieny v chovoch.



"Znova apelujem na všetkých chovateľov, aby nepodceňovali akúkoľvek potrebnú ochranu svojich chovov, hygienu, dezinfekciu a dodržiavali prísny zákaz vstupu cudzích osôb do chovov," uviedol na sociálnej sieti.



Zákaz dovozu zvierat zo SR do ČR a kontroly na hraniciach prestali platiť len v utorok (18. 3.). Štátna veterinárna správa (SVS) ČR ich z dôvodu potvrdeného ochorenia v Maďarsku zaviedla 11. marca.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)