Zákaz Huawei bude stáť Londýn investície, reagovala Čína

Peking/Londýn 15. júla (TASR) - Čína varovala britského premiéra Borisa Johnsona, že na rozhodnutie vyradiť čínsky telekomunikačný koncern Huawei z výstavby 5G sietí v Británii Londýn doplatí stratou čínskych investícií. Zároveň dala najavo, že Británia tak ustúpila tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Samotný Trump sa iba pár hodín po rozhodnutí Británie zakázať od budúceho roka využívanie technológií Huawei pri budovaní 5G sietí pochválil, že za krokom Londýna je jeho aktivita. Zároveň varoval aj ostatné krajiny, že ak chcú obchodovať s USA, nesmú spolupracovať s čínskou spoločnosťou.



"Presvedčili sme mnohé krajiny a väčšinou som to dokázal ja sám, aby nevyužívali Huawei, pretože podľa nás je to bezpečnostné riziko, veľké bezpečnostné riziko," povedal Trump. "Diskutoval som s mnohými štátmi, aby ho (Huawei) nevyužívali: ak chcú robiť biznis s nami, nemôžu ho používať," dodal Trump.



Londýn však uviedol, že o zákaze používania technológií Huawei rozhodol z dôvodu vlastných bezpečnostných obáv a odmietol tvrdenia, že za krokom Británie je tlak Trumpa. V tejto súvislosti britský minister zdravotníctva Matt Hancock na otázky novinárov odpovedal: "Všetci predsa Donalda Trumpa poznáme, však?"



Aj Peking však označil krok Británie za prispôsobovanie sa Trumpovmu tlaku. V reakcii na rozhodnutie Londýna čínsky veľvyslanec v Británii Liou Siao-ming povedal, že spôsob, akým sa zachovali k Huawei, pozorne sledovali aj ďalšie čínske firmy. Pre tie bude teraz podľa neho veľmi ťažké dôverovať Londýnu a zvyšovať v krajine investície.



Omnoho ostrejšie sa vyjadrilo čínske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré Britániu označilo za "relatívne malú krajinu," ktorá "sa začala podriaďovať Spojeným štátom". Zároveň dodalo, že bezpečnosť čínskych investícií v Británii je momentálne vysoko ohrozená.



Británia v posledných rokoch zvyšovala dovoz tovarov z Číny. V roku 2018 dosiahla hodnota dovozu z Číny 43 miliárd libier (47,49 miliardy eur), čo predstavuje 9 % z celkového objemu dovozu tovarov v danom roku. V porovnaní s obdobím spred 15 rokov to predstavuje zhruba dvojnásobok.



Aj investície britských firiem v Číne však rástli. Medzi rokmi 2013 a 2018 svoju investičnú pozíciu v druhej najväčšej svetovej ekonomike viac než zdvojnásobili na 16 miliárd libier. Na porovnanie, investície Číny do britských firiem dosiahli v roku 2018 približne 1,8 miliardy libier. To je podstatne menej, než predstavovali investície USA, ktoré sú najväčším zahraničným investorom v Británii.



(1 EUR = 0,90540 GBP)