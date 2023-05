Bratislava 16. mája (TASR) - Zákaz jazdy nákladnej dopravy v dňoch pracovného pokoja sa neupraví. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neschválili návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý predložili poslanci Jana Žitňanská (nezaradená), Lukáš Kyselica a Dominik Drdul (obaja OĽANO).



"Predkladaná novela zákona o cestnej premávke upravuje zmeny predovšetkým v dvoch oblastiach právnej úpravy, a to zákazy jazdy nákladnej dopravy v určité dni a vozidlá s právom prednostnej jazdy," vysvetlili predkladatelia.



Zmenami týkajúcimi sa zákazu jazdy nákladnej dopravy sa malo sčasti vychádzať v ústrety požiadavkám podnikateľského prostredia. Úpravou okruhu vozidiel a časov zákazu jazdy sa mala znížiť administratívna záťaž pri udeľovaní výnimiek bez toho, aby to malo negatívny vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.



Pri zmenách týkajúcich sa vozidiel s právom prednostnej jazdy sa mal rozšíriť okruh vozidiel, ktoré budú takýmito vozidlami zo zákona a v nadväznosti na to zrušiť možnosť Ministerstva vnútra (MV) SR udeľovať výnimky na používanie zvláštnych výstražných znamení pre iné vozidlá. Výnimka by sa udeľovala pre vozidlá s právom prednostnej jazdy už iba vo vzťahu k používaniu prenosných zariadení.