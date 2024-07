Zákaz klietkových chovov neprežije asi 15 % českých hydinárov

Praha 6. júla (TASR) - Napriek tomu, že k zákazu klietkových chovov má dôjsť až v roku 2027, upustilo od nich už približne 45 % českých hydinárov. Česko k zákazu pristúpilo ako jedna z mála krajín Európskej únie, napríklad Poľsko o ňom ani neuvažuje. Informoval o tom portál novinky.cz.



Pod prijatie zákona o zákaze klietkových chovov v roku 2020 sa podpísal do veľkej miery tlak a názor verejnosti. Lepšie podmienky na chov zvierat však znamenajú vyššie náklady, čo vedie k zdraženiu výsledných produktov. V roku 2018 odhadovala Českomoravská hydinárska únia náklady na prestavbu českých chovov nosníc asi na päť až šesť miliárd Kč (198,40 milióna až 238,08 milióna eur).



Navyše, ako povedal pre Novinky podpredseda Českomoravskej hydinárskej únie Zdeněk Mlázovský, voľné chovy sú náročnejšie na energie, obsluhu či kŕmenie, takže ich produkcia je drahšia odhadom o 10 až 15 %. O koľko sa vo finále zdvihne cena pre konečného spotrebiteľa, závisí podľa Mlázovského od cenovej politiky reťazcov.



Mlázovský dodal, že niektorý z alternatívnych chovov má dnes už asi 45 % českých chovateľov. "Väčšinu, teda asi 42 %, tvoria chovy v halách, 2 % sú chovy s výbehom a 1 % biochovy," uviedol.



Jedným z problémov je fakt, že zákon síce v Česku bude zakazovať klietkové chovy, nie však dovoz vajec z klietkových chovov z ostatných krajín. "Chovatelia majú obavy z dodávok lacných klietkových vajec z Poľska alebo Ukrajiny. Tie smerujú najmä do gastronómie. Mnohí chovatelia preto zvažujú, že v roku 2027 chov nosníc buď výrazne obmedzia, alebo úplne ukončia," povedala hovorkyňa Agrárnej komory Českej republiky Barbora Pánková.



Podľa Mlázovského predstavuje sebestačnosť Česka v produkcii vajec v súčasnosti asi 83 %. "Nie všetci prestavbu stihnú. Odhadujeme, že asi 15 % chovateľov skončí. Pokles sebestačnosti by potom mohol predstavovať 15 až 20 %," uviedol.



Časť obchodných reťazcov už skôr avizovala ukončenie predaja vajec z klietkových chovov od roku 2025. Niektoré však od záväzku postupne cúvajú a nedá sa zatiaľ odhadnúť, aké vajcia skutočne budú na pultoch českých supermarketov na budúci rok. "Ak reťazce skutočne nebudú od roku 2025 vykupovať klietkové vajcia, bude pokles sebestačnosti ďaleko vyšší, odhadom až 30 %," dodal Mlázovský.



(1 EUR = 25,202 CZK)