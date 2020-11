Zákaz lyžovania spôsobí talianskemu cestovnému ruchu veľké straty

Rím 29. novembra (TASR) - Talianskemu zimnému cestovnému ruchu hrozí pre vládou plánované zatvorenie lyžiarskych stredísk počas obdobia Vianoc medziročný prepad tržieb o 70,2 %. Počas vlaňajšej sezóny taliansky zimný cestovný ruch vygeneroval tržby vo výške 10,4 miliardy eur. Ak sa zimná sezóna začne až v polovici januára 2021, tržby dosiahnu len 3,1 miliardy eur, prognózuje inštitút JFC.



JFC každoročne zverejňuje správu o stave talianskeho zimného cestovného ruchu. Na zimný turizmus pripadá 11 % z celkového talianskeho cestovného ruchu.



Šéf talianskej najvyššej zdravotnej komisie CTS, ktorá radí vláde pri boji s pandémiou nového koronavírusu, Franco Locatelli povedal, že počty novonakazených v Taliansku síce klesajú, ale situácia nie je taká dobrá, aby bolo možné povoliť otvorenie lyžiarskych stredísk počas Vianoc. Locatelli dúfa, že sa k tomu pripoja aj ďalšie krajiny ako Rakúsko a v rámci opatrení na spomalenie šírenia nového koronavírusu neotvoria lyžiarske strediská.



Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio označil diskusiu o zákaze lyžovania za surreálnu. "Nemôcť sa ísť lyžovať nie je obeť. Táto diskusia o zimných dovolenkách je surreálna," povedal Di Maio v rozhovore pre televíznu stanicu Rete 4. "Zatvoríme lyžiarske strediská, aby sme predišli zhromažďovaniu ľudí a porazili túto epidémiu. Hranice však nezatvárame. Kto odcestuje na lyžovačku do Rakúska alebo Švajčiarska, bude musieť ísť po návrate do Talianska do karantény. Tak ochránime tých, ktorí zostali doma," dodal Di Maio.