Krajniak: Zákaz nedeľného predaja neovplyvní zamestnanosť či obraty

Bratislava 20. mája (TASR) - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si vie predstaviť zákaz nedeľného predaja, za by bola podľa neho aj väčšina prevádzkovateľov obchodných centier a odborárov. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády s tým, že dohoda o tejto otázke ešte nie je.



Krajniak si nemyslí, že by "voľná nedeľa" ovplyvnila zamestnanosť alebo obraty spoločností. "Spôsobí to iba to, že obrat sa urobí v šiestich dňoch namiesto siedmich dní," poznamenal.



Za najdôležitejší bod aktuálneho rokovania vlády považuje predĺženie poskytovania pomoci štátu.



Predstavenú pomoc pre nájomcov považuje za fér. "To, čo sa neodpustí, to bude mať možnosť (prenajímateľ) splácať 48 mesiacov," načrtol. Za férovú považuje aj nemožnosť zrušiť nájom, alebo zvýšiť nájom počas danej lehoty.