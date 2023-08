Zákaz parkovania na chodníku je podľa Považskej Bystrici nevykonateľný

Považská Bystrica 9. augusta (TASR) - Mesto Považská Bystrica považuje právnu úpravu o zákaze parkovania automobilov na chodníkoch v praxi za nevykonateľnú, a to aj s ohľadom na prístup štátu k financovaniu samospráv v posledných rokoch. Pre TASR to povedal prednosta mestského úradu Michal Hamár.



"Zámerom mesta Považská Bystrica je zachovať pre svojich obyvateľov dostatočný počet parkovacích miest, nie sankcionovať ich za dôsledky nesystémového prístupu zo strany štátu a spôsobu budovania komunikácií v minulosti. Mesto Považská Bystrica bude situáciu monitorovať a požiadavky obyvateľov a platnej legislatívy priebežne operatívne riešiť," zdôraznil prednosta.



Parkovanie na chodníkoch sa v zmysle zákona o cestnej premávke malo skončiť už vo februári minulého roka. Novelizáciou zákona parlament posunul termín až do konca septembra tohto roka. Od 1. októbra sa tak na chodníkoch nebude môcť parkovať.