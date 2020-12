Zákaz príletov z Británie môže ovplyvniť osem letov počas troch dní

Bratislava 21. decembra (TASR) – Zákaz civilných príletov zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorý na pokyn rezortu dopravy začína platiť od polnoci z pondelka na utorok (22. 12.) a potrvá 72 hodín, sa počas najbližších troch dní dotkne štyroch príletov z Veľkej Británie do Bratislavy, a takisto štyroch plánovaných odletov z Bratislavy do Británie. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková.



Ako spresnila, v utorok nie sú na bratislavskom letisku naplánované žiadne prílety z Veľkej Británie, v tento deň sú v pláne lety len z a do Kyjeva a Ľvova na Ukrajine. V stredu (23. 12.) boli na pláne dva prílety z Londýna a dva odlety do Londýna a následné odlety z Bratislavy na londýnske letiská. Vo štvrtok (24. 12.) boli naplánované dva prílety dopravcu Ryanair – z Londýna-Stanstedu a Manchesteru do Bratislavy a dva odlety z Bratislavy do Londýna a Manchesteru.



"Oddnes je spolu do konca decembra naplánovaných z Bratislavy 13 príletov a 13 odletov z a do Veľkej Británie, spolu 26 odletov (päť príletov Londýn-Stansted, päť príletov Londýn-Luton, tri prílety z Manchesteru a v rovnakej frekvencii odlety). Celkovo je do konca vianočného a novoročného obdobia, teda do 10. januára 2021, naplánovaných z Letiska M. R. Štefánika 50 letov z a do Veľkej Británie – 25 odletov a 25 príletov," vymenovala hovorkyňa letiska. Po 10. januári podľa jej slov dopravcovia lety pozastavili alebo zredukovali.



Ako spresnila Ševčíková, lety do a z Londýna-Stanstedu a Manchesteru zabezpečuje dopravca Ryanair, lety z a do Londýna-Lutonu zabezpečuje dopravca Wizz Air.



"Počet cestujúcich, ktorých sa situácia dotkne, je predčasné odhadovať, závisel by od obsadenosti jednotlivých letov. Kapacita lietadiel Boeing 737-800 dopravcu Ryanair je 189 cestujúcich a kapacita lietadiel Airbus A321 dopravcu Wizz Air je 230 cestujúcich," vyčíslila hovorkyňa.



Ako uzavrela, cestujúcich bude kontaktovať letecký dopravca e-mailom, SMS správou alebo v mobilnej aplikácii, kde môžu nájsť informácie o ďalšom postupe – vrátenie sumy za letenku, zmena rezervácie na iný dátum alebo let, alebo poukážka na kúpu ďalšej letenky.