Zákaz vstupu pre Európanov do USA zaskočil medzinárodné letiská v EÚ

Brusel/Amsterdam 12. marca (TASR) - Americký zákaz vstupu občanov EÚ do Spojených štátov počas nasledujúcich 30 dní, z dôvodu epidémie koronavírusu, bude mať nepredvídané ekonomické dôsledky pre viaceré európske letiská. Veľké obavy týkajúce sa ekonomických strát má aj amsterdamské letisko Schiphol, uviedol vo štvrtok spravodajský server DutchNews.nl.



Najvyšší predstavitelia EÚ vo štvrtok upozornili, že rozhodnutie USA o zákaze cestovania pre Európanov bolo prijaté jednostranne a bez konzultácie. Takýto krok zaskočil aj veľké európske letiská, ktoré každý deň prevádzkujú transatlantické lety z a do Ameriky.



"Je to neočakávané," uviedol generálny riaditeľ letiska Schiphol Dick Benschop pre rozhlasovú stanicu NH. Spresnil, že rozhodnutie administratívy USA bude mať vplyv na podnikateľské aktivity letiska, ktorého vedenie už začalo konzultácie s jednotlivými leteckými spoločnosťami o tom, ako to ovplyvní transatlantické lety.



Len letecké spoločnosti KLM a Delta Airlines majú každý deň lety do 11 destinácií v Spojených štátoch. Na letisku sa pred kanceláriou KLM už od štvrtka rána vytvoril dlhý rad cestujúcich, ktorí sa snažia zistiť, kedy budú môcť odletieť do USA a v prípade amerických občanov, či a kedy sa môžu vrátiť domov.



"Našou prioritou je spolu s leteckými spoločnosťami informovať cestujúcich, aby tí, ktorí cestujú do USA alebo plánujú vycestovať, vedeli na čom sú. Potom musíme presne zistiť, čo hovoria pravidlá, kto má a kto nemá dovolené odletieť a čo to pre nich znamená pred cestu do USA," opísal situáciu Benschop.



Podľa DutchNews.nl sa šéf spoločnosti KLM Piet Elbers vyjadril, že zákaz cestovania do Spojených štátov bude mať oveľa výraznejší vplyv na spoločnosť ako pozastavenie letov do Číny, ktoré KLM oznámila začiatkom februára.



"Severoatlantický trh je tradične veľmi dôležitý. V súčasnosti panuje veľa neistôt. Musíme presne určiť, čo to znamená pre naše lety," vysvetlil Elbers.



Turistická kancelária TUI, ktorá prevádzkuje vlastné lety, medzitým svojim zákazníkom poslala správu cez aplikáciu WhatsApp, že rezervácie do Orlanda na Floride boli zrušené. Spoločnosť sa operatívne rozhodla, že ukončí svoje dva lety do týždňa na Miami, aby vytvorila pre dovolenkárov viac kapacít a leteckých spojení na Curacao, známu dovolenkovú destináciu blízko pobrežia Venezuely.



