Bratislava 26. októbra (TASR) – Zákaz vychádzania by sa nemal dotknúť výdajných miest pre zásielky. Jednou z výnimiek je totiž aj cesta do prevádzok poštových služieb. Upozornila na to platforma Zásielkovňa, ktorá hlási, že v jej prípade zostáva otvorených viac ako 950 výdajných miest a zatvorených prevádzok bude menej ako 10 %.



"Ak si niekto objedná zásielku, má právo si ju na výdajnom mieste vyzdvihnúť. Výdajné miesta sú totiž označované ako miesta poštovej siete, ktoré poskytujú poštové služby na základe zmluvy," skonštatoval Alexander Jančo zo Zásielkovne. Cesta pre vyzdvihnutie balíka a následne cesta domov by tak podľa neho nemala byť pokutovaná. Platforma uvádza, že viac ako 90 % prevádzok má byť počas zákazu vychádzania otvorených, odporúča však overiť si prípadné skrátené hodiny.



Od soboty (24. 10.) do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania mimo bydliska. Sú však aj určité výnimky, medzi ktoré patrí aj cesta na poštu. V prípade doručovania balíkov fungujú aj doručovacie a kuriérske služby. Na vyzdvihnutie balíkov slúžia napríklad aj BalíkoBoxy Slovenskej pošty.