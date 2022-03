Zákazky pre štátnych dopravcov budú tvoriť pätinu príjmov ŽOS Trnava

Trnava 24. marca (TASR) - Novovýroba, modernizácia, revízie vagónov a výroba finálnych zváraných konštrukcii pre nemeckých, rakúskych a švajčiarskych klientov či oživovanie českých elektrických súprav pre Juhomoravský kraj aj v tomto roku prispejú k nezávislosti spoločnosti ŽOS Trnava, a. s., od zákaziek pochádzajúcich zo slovenského verejného sektora. Uviedol to generálny riaditeľ spoločnosti Miloš Kyselica.



Vlani tvorili zákazky pre Železnice SR, Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) a ZSSK Cargo 17,4 %, na rok 2022 je predpoklad 19 % príjmov. „Orientácia na západoeurópsky trh a služby pre týchto zákazníkov pomáhajú zvyšovať pridanú hodnotu našich prác,“ uviedol Kyselica. Strategická spolupráca s českou Škoda Transportation umožňuje podľa jeho slov spoločnosti odborne rásť, udržiavať si kvalifikovanú pracovnú silu a ďalej zvyšovať „trnavské know-how“. „Vďaka tomu máme priestor pre investície do technologického vybavenia a dokážeme držať krok so západoeurópskou konkurenciou,“ doplnil.



ŽOS Trnava prijali vlani od privátnych slovenských klientov 5,9 % svojich tržieb a od zahraničných klientov 76,7 % tržieb. Zvyšok predstavovali zákazky slovenského verejného sektora. „Som veľmi rád, že počas pandemického obdobia sme mnohými opatreniami, komunikáciou a vzájomným rešpektom dosiahli, že sme nemuseli ani na jeden deň prerušiť pracovný proces. Aj preto náš hospodársky výsledok 2021 takmer dosiahol úroveň z konca roku 2020 a vysokokvalifikovaní zamestnanci nemali dôvod od nás odísť,“ konštatoval Kyselica.



ŽOS Trnava je najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe. Vyrába nové nákladné železničné vozne, vykonáva revízie nákladných a osobných železničných vozňov, ich prestavby a modernizácie. Do skupiny ŽOS Trnava patrí aj ŽOS Zvolen, a. s., ktorá sa zaoberá opravami a modernizáciami lokomotív. Aj tá plánuje v tomto roku získať zo zahraničia až 75 % svojich tržieb.