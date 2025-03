Zákazky stavebného giganta Budimex vlani stúpli na 4,3 mld. eur

Bratislava/Varšava 20. marca (TASR) - Poľská stavebná spoločnosť Budimex, ktorá na Slovensku v súčasnosti stavia kľúčovú diaľničnú križovatku D1/D4, ukončila rok 2024 s rekordným objemom zazmluvnených zákaziek a dobre diverzifikovaným portfóliom projektov. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť.



"Už roky sa postupne zapájame do nových obchodných segmentov, čo sa prejavuje v stabilnom portfóliu zákaziek realizovaných v Poľsku aj v zahraničí. Na konci roka 2024 dosiahli rekordnú hodnotu takmer 17,8 miliardy PLN (približne 4,3 miliardy eur), pre porovnanie na konci roka 2023 to bolo 13,1 miliardy PLN," povedal Artur Popko, predseda predstavenstva spoločnosti Budimex SA.



Za celý rok 2024 sa marža prevádzkového zisku zvýšila a dosiahla odhadovanú úroveň 8,2 % (8,0 % v predchádzajúcom roku), čo sa premietlo do počiatočného prevádzkového zisku 744 miliónov PLN (178 miliónov eur).



Hodnota novopodpísaných zmlúv vlani dosiahla 12,6 miliardy PLN (asi tri miliardy eur). Spoločnosť zároveň ku koncu decembra 2024 vykázala čistú hotovosť vo výške 3,1 miliardy PLN (744 miliónov eur).



Budimex je spoločnosť s viac ako päťdesiatročnou tradíciou. Zapája sa do infraštruktúrnych projektov na Slovensku, v Českej republike a v pobaltskom regióne, pričom využíva svoje odborné znalosti v širokej oblasti dopravnej a energetickej infraštruktúry. Od roku 1995 je kótovaná na Varšavskej burze cenných papierov.