Zákazníci COOP Jednota si môžu aktivovať e-doklad

Bratislava 9. marca (TASR) - Domáca maloobchodná sieť COOP Jednota prináša svojim zákazníkom elektronický pokladničný doklad, tzv. e-doklad. Zákazníci si túto službu môžu aktivovať vo svojom zákazníckom konte na www.coopklub.sk. Informovala o tom PR manažérka COOP Jednota Slovensko Jana Kuklová.



E-doklad je podľa jej informácií služba, ktorá držiteľom vernostnej karty COOP Jednota umožňuje namiesto tlačeného pokladničného dokladu v predajni získať elektronickú podobu dokladu do zákazníckeho konta, prípadne do e-mailovej schránky. Zákazník si voľbou e-dokladu môže svoje nákupy podrobne kontrolovať v zákazníckom konte aj vo svojej e-mailovej schránke.



Spresnila, že každý držiteľ vernostnej karty má možnosť sa rozhodnúť, či chce doklady o nákupe tlačiť alebo si ich praje dostávať v elektronickej podobe do zákazníckeho konta, respektíve súčasne aj do e-mailovej schránky.



Držitelia vernostnej karty majú podľa jej slov možnosť si službu zvoliť počas zriaďovania zákazníckeho konta na www.coopklub.sk a zároveň si nastavenie kedykoľvek zmeniť priamo v zákazníckom konte, v časti E-doklad. Ak zákazník zváži, že mu elektronický doklad nevyhovuje, službu si môže v zákazníckom konte kedykoľvek deaktivovať.



Upozornila, že originál pokladničného dokladu môže byť len jeden. Ak si zákazník zvolí vo svojom zákazníckom konte e-doklad, je to pre neho originál, teda nemôže byť zároveň aj vytlačený.



"Touto cestou eliminujeme odpad, šetríme papier a zároveň šetríme zákazníkom čas, keďže nemusia čakať na vytlačenie dokladu. Za celý rok 2022 sme zákazníkom zaslali 2.657.000 e-dokladov. Ušetrili sme viac ako 36.000 termopások, čo predstavuje viac ako 2900 kilometrov papiera (termopások)," zdôraznil Jozef Vahančík, predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina, s. d.



Od februára 2023 je podľa Kuklovej služba e-doklad sprístupnená v rámci celého systému COOP Jednota. Záujem o túto službu zo strany zákazníkov podľa nej rastie. Za mesiac február si ju aktivovalo už viac ako 14.000 zákazníkov.



Dodala, že zákazník, ktorý dá prednosť e-dokladu, získava viacero výhod. Pokladničný doklad a evidenciu nákupov má vždy k dispozícii vo svojom zákazníckom konte. Ďalšou výhodou pre zákazníka je, že nemusí pokladničné doklady uchovávať. Jednoducho sa môže pozrieť do svojho zákazníckeho konta, kde má všetky doklady archivované po dobu dvoch rokov.



Uzavrela, že možnosť prezerania e-dokladu v aplikácii COOP Jednota bude spustená čoskoro. Zákazník si tak ihneď po nákupe bude môcť skontrolovať vydaný doklad aj v aplikácii. Zatiaľ si e-doklad môže zákazník skontrolovať v e-mailovej schránke alebo na zákazníckom konte.