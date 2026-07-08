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Zákazníci Lidla odovzdali už vyše miliardy obalov
Zálohovanie PET fliaš a plechoviek sa na Slovensku stalo bežnou súčasťou našich životov. Kým pre mnohých ide o rutinu, Lidl túto aktivitu prepojil aj s možnosťou pomôcť tam, kde je to potrebné.
Autor OTS
Bratislava 8. júla (OTS) - Od spustenia zálohovania zákazníci Lidla vrátili už vyše miliardy obalov a výška darovaných záloh na spoločensky zodpovedné aktivity dosiahla takmer 190-tisíc eur.
Znečistenie plastmi patrí v súčasnosti medzi najväčšie výzvy pri znižovaní množstva voľne pohodeného odpadu. V snahe predísť tomu, aby cenné materiály končili v komunálnom odpade alebo v prírode, mnohé krajiny postupne prechádzajú na systém zálohovania vratných obalov. Na Slovensku sa táto kapitola začala oficiálne písať od 1. januára 2022 a vrátenie prázdneho obalu do fľaškomatu za 15 centov sa stalo bežnou rutinou mnohých Slovákov a Sloveniek.
Po niekoľkých rokoch fungovania zálohového systému čísla odovzdaných obalov prostredníctvom zálohomatov v sieti Lidl presiahli hranicu miliardy kusov. Zákazníci už prostredníctvom fľaškomatov v modro-žltom diskonte odovzdali na recykláciu takmer 616 miliónov PET fliaš a viac ako 451 miliónov plechoviek. V súčte tak ide o vyše jednu miliardu vrátených obalov.
Takmer 190-tisíc eur na dobrú vec
Lidl ako vôbec prvý reťazec zaviedol do zálohomatov inovatívnu možnosť, ako jedným stlačením tlačidla darovať záloh priamo cez obrazovku fľaškomatu. Vďaka tomu už takmer 190-tisíc eur smerovalo tam, kde je to potrebné.
Do konca minulého roka mohli zákazníci venovať zálohy za vratné obaly organizácii Upracme Slovensko, ktorá sa venuje mapovaniu skládok, spájaniu dobrovoľníkov na odstraňovanie odpadu z prírody a organizovaniu upratovaní. Na tento účel zákazníci Lidla do konca roka 2025 venovali vyše 167-tisíc eur, vďaka ktorým sa podarilo zmobilizovať 195 218 dobrovoľníkov a množstvo vyzbieraného odpadu zo slovenskej krajiny presiahlo 1 691 ton.
Od začiatku roka 2026 darované zálohy putujú na podporu občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Tieto prostriedky pomáhajú financovať návštevy profesionálnych zdravotných klaunov na detských oddeleniach nemocníc a v domovoch pre seniorov. Len za prvých päť mesiacov zákazníci takto darovali takmer 23-tisíc eur. Vďaka jednoduchému gestu môžu zákazníci pri vrátení obalov priniesť radosť tým, ktorí to potrebujú. Pomôže aj 15 centov na to, aby v nemocničnej izbe či domove seniorov zaznel úprimný smiech.
„Prekročenie hranice jednej miliardy odovzdaných obalov je pre nás významným míľnikom a darované zálohy sú zas dôkazom, že naši zákazníci majú srdce na správnom mieste. Vrátenie prázdnej fľaše práve vďaka nim a ich ochote darovať záloh dnes znamená viac radosti v nemocniciach či domovoch seniorov. Máme veľkú radosť, že sme prostredníctvom našich zálohomatov mohli vytvoriť prepojenie medzi recykláciou a pomocou,“ povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku Corporate Affairs Lidl Slovenská republika.
Na zálohovanie Lidl pripravoval zákazníkov v predstihu
Na oficiálne spustenie zálohovania, ktoré Slovensko zaviedlo v januári 2022, Lidl svojich zákazníkov pripravoval vopred. Prostredníctvom pilotného projektu s názvom „Bude z toho haluz“ im umožnil zvyknúť si na systém výkupu ešte pred jeho ostrým štartom. Projekt prebiehal v dvoch bratislavských predajniach už od leta 2020 a následne od leta 2021 aj v dvoch predajniach v Košiciach. Obyvatelia v rámci neho spoločne odovzdali celkovo 119 091 obalov. Lidl za každý odovzdaný obal venoval 10 centov na obnovu zelene v mestských častiach Bratislava-Ružinov a Košice-Západ.
Znečistenie plastmi patrí v súčasnosti medzi najväčšie výzvy pri znižovaní množstva voľne pohodeného odpadu. V snahe predísť tomu, aby cenné materiály končili v komunálnom odpade alebo v prírode, mnohé krajiny postupne prechádzajú na systém zálohovania vratných obalov. Na Slovensku sa táto kapitola začala oficiálne písať od 1. januára 2022 a vrátenie prázdneho obalu do fľaškomatu za 15 centov sa stalo bežnou rutinou mnohých Slovákov a Sloveniek.
Po niekoľkých rokoch fungovania zálohového systému čísla odovzdaných obalov prostredníctvom zálohomatov v sieti Lidl presiahli hranicu miliardy kusov. Zákazníci už prostredníctvom fľaškomatov v modro-žltom diskonte odovzdali na recykláciu takmer 616 miliónov PET fliaš a viac ako 451 miliónov plechoviek. V súčte tak ide o vyše jednu miliardu vrátených obalov.
Takmer 190-tisíc eur na dobrú vec
Lidl ako vôbec prvý reťazec zaviedol do zálohomatov inovatívnu možnosť, ako jedným stlačením tlačidla darovať záloh priamo cez obrazovku fľaškomatu. Vďaka tomu už takmer 190-tisíc eur smerovalo tam, kde je to potrebné.
Do konca minulého roka mohli zákazníci venovať zálohy za vratné obaly organizácii Upracme Slovensko, ktorá sa venuje mapovaniu skládok, spájaniu dobrovoľníkov na odstraňovanie odpadu z prírody a organizovaniu upratovaní. Na tento účel zákazníci Lidla do konca roka 2025 venovali vyše 167-tisíc eur, vďaka ktorým sa podarilo zmobilizovať 195 218 dobrovoľníkov a množstvo vyzbieraného odpadu zo slovenskej krajiny presiahlo 1 691 ton.
Od začiatku roka 2026 darované zálohy putujú na podporu občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Tieto prostriedky pomáhajú financovať návštevy profesionálnych zdravotných klaunov na detských oddeleniach nemocníc a v domovoch pre seniorov. Len za prvých päť mesiacov zákazníci takto darovali takmer 23-tisíc eur. Vďaka jednoduchému gestu môžu zákazníci pri vrátení obalov priniesť radosť tým, ktorí to potrebujú. Pomôže aj 15 centov na to, aby v nemocničnej izbe či domove seniorov zaznel úprimný smiech.
„Prekročenie hranice jednej miliardy odovzdaných obalov je pre nás významným míľnikom a darované zálohy sú zas dôkazom, že naši zákazníci majú srdce na správnom mieste. Vrátenie prázdnej fľaše práve vďaka nim a ich ochote darovať záloh dnes znamená viac radosti v nemocniciach či domovoch seniorov. Máme veľkú radosť, že sme prostredníctvom našich zálohomatov mohli vytvoriť prepojenie medzi recykláciou a pomocou,“ povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku Corporate Affairs Lidl Slovenská republika.
Na zálohovanie Lidl pripravoval zákazníkov v predstihu
Na oficiálne spustenie zálohovania, ktoré Slovensko zaviedlo v januári 2022, Lidl svojich zákazníkov pripravoval vopred. Prostredníctvom pilotného projektu s názvom „Bude z toho haluz“ im umožnil zvyknúť si na systém výkupu ešte pred jeho ostrým štartom. Projekt prebiehal v dvoch bratislavských predajniach už od leta 2020 a následne od leta 2021 aj v dvoch predajniach v Košiciach. Obyvatelia v rámci neho spoločne odovzdali celkovo 119 091 obalov. Lidl za každý odovzdaný obal venoval 10 centov na obnovu zelene v mestských častiach Bratislava-Ružinov a Košice-Západ.