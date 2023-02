Zákazníci si za deň sv. Valentína v čase vysokej inflácie priplatia

Londýn 13. februára (TASR) - Deň svätého Valentína v Spojenom kráľovstve bude vyzerať inak po roku rekordnej inflácie, keď ceny všetkého od kvetov cez čokoládu až po návštevu reštaurácie prudko stúpli. Ukázali to údaje prieskumnej spoločnosti Kantar. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Problémy v dodávateľskom reťazci od pandémie ochorenia COVID-19 a ruská invázia na Ukrajinu spôsobili, že Briti podľa firmy Kantar za štyri týždne do 22. januára 2023 zaplatili za jedlo v priemere o 16,7 % viac ako v rovnakom období minulého roka.



To signalizuje, že romantické valentínske večere budú stáť tiež viac. Reštaurácie už preto upravujú svoje ponuky, aby prilákali zákazníkov, ktorí si strážia výdavky.



Podľa najnovších údajov britského štatistického úradu ONS v decembri 2022 vyšlo stravovanie v reštauráciách o 9,4 % drahšie ako rok predtým.



Vzrástli aj ďalšie výdavky spojené s rande na Valentína od kvetov a lístkov do kina až po taxíky či stráženie detí. Výrobcovia čokolády, ako sú spoločnosti Mondelez, Nestlé a Lindt, zvýšili ceny o 10,7 %. A cena kvetov stúpla v decembri o 6,2 %.



Supermarkety sa na tom snažia zarobiť a držia ceny za svoje valentínske ponuky jedál stabilné v nádeji, že odlákajú zákazníkov reštauráciám.



Sieť obchodov Morrisons ponúka balíček, ktorý zahŕňa predjedlo, hlavné jedlo, nápoj a dezert pre dvoch. Tesco, ktorého generálny riaditeľ nedávno poznamenal, že spotrebitelia ustupujú od konzumácie vonku, znížilo cenu svojej valentínskej večere pre dvoch na 12 libier (13,59 eura) z 15 GBP v minulom roku (za hlavné jedlo, dezert a nápoj).



Sainsbury's sa spojil so spoločnosťou Uber Eats a ponúka za 15 GBP balíčky s trojchodovým menu s bezplatným doručením v častiach východného Londýna.



"Pre supermarkety je to príležitosť predať svoje prémiové produkty ľuďom, ktorí by si ich za normálnych okolností nekúpili," povedal Chris Beckett, vedúci výskumu v investičnej spoločnosti Quilter Cheviot. "To by mohlo viesť k opakovaným nákupom v budúcnosti," dodal.



Na Valentína budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka aj finančne zabezpečení klienti. Londýnska reštaurácia Ritz, ocenená michelinskou hviezdou, tento rok ocenila svoje štvorchodové valentínske menu na 395 GBP na osobu (325 GBP v minulom roku). Zahŕňa pohár luxusného šampanského a menu vytvorené šéfkuchárom Ritz Johnom Williamsom, členom Rádu britského impéria.



(1 EUR = 0,88281 GBP)