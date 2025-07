Zákazníci v tom majú jasno: najlepší pomer ceny a kvality je v Lidli

Bratislava 17. júla (OTS) - V dnešnej dobe si zákazníci vyberajú s rozumom – hľadajú produkty, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu, no zároveň nezaťažia ich peňaženku. Presne tie ponúka Lidl a vedia to aj ľudia. Podľa nedávneho prieskumu si totiž s najlepšími cenami zákazníci spájajú práve Lidl. Navyše reťazec opäť získal ocenenie Best Buy, ktoré zohľadňuje najlepší pomer ceny a kvality. Aj o tom rozhodli zákazníci.“ povedalFoto: LIDLPrieskum agentúry NMS Market Research Slovakia ukázal, že najlepšiu cenu si zákazníci najčastejšie spájajú s obchodným reťazcom Lidl. Okrem toho Slováci majú vo veľkej obľube aj jeho privátne značky. V prieskume bodovali značky Saguaro, Pilos, Lupilu, Freeway či Alesto.uviedlaÚplne najobľúbenejšou značkou orieškov sa opakovane stala Alesto. Spomedzi vlastných značiek reťazcov si prvenstvo odniesla značka Pilos, a to hneď v dvoch kategóriách. Stala sa najobľúbenejšou privátnou značkou mlieka a masla. Saguaro sa stala najobľúbenejšou privátnou značkou minerálnych vôd a Freeway zas získala prvenstvo v kategórii ochutených sýtených nápojov. V porovnaní s vlastnými značkami iných predajcov bodovala aj značka Lupilu, ktorá zvíťazila v kategórii detské výživy. Výsledky sú z online prieskumu vykonaného v máji na reprezentatívnej vzorke 2 000 respondentov.Foto: LIDLDiskont aj tento rok získal ocenenie Best Buy, ktoré zohľadňuje najlepší pomer ceny a kvality. Slováci a Slovenky ocenili Lidl nielen vo všeobecných kategóriách, ale aj za jeho privátne značky. Celkovo si reťazec odniesol až 10 medailí.Tentokrát Lidl získal ocenenie za oddelenie čerstvého ovocia a zeleniny, pekárenských výrobkov, kvetov a vín. Privátne značky Lidla bodovali v kategóriách zmrzlina a mrazené dezerty, čokoláda, čerstvé balené mäso, krmivo pre domáce zvieratá a plienky a výrobky pre bábätká.Toto ocenenie sa udeľuje na základe výsledkov nezávislého prieskumu verejnej mienky, ktorý realizuje medzinárodná organizácia ICERTIAS (International Certification Association GmbH) zo Švajčiarska. Prieskum bol realizovaný v marci 2025 na reprezentatívnej vzorke 1200 respondentov a uskutočnil sa metódou CAWI, jeho respondentmi boli občania Slovenska nad 17 rokov. Otázky v prieskume sú otvorené, čo umožňuje vyhnúť sa najobľúbenejším alebo takzvaným „Top of Mind“ značkám. Respondenti si nevyberajú z predvolených odpovedí, ale na otázky odpovedajú výlučne na základe vlastnej spotrebiteľskej skúsenosti a spokojnosti.Modro-žltý reťazec je svojimi privátnymi značkami charakteristický. Tie tvoria viac ako 70 % sortimentu a ponúka ich naprieč všetkými kategóriami. Umožňujú mu poskytnúť nielen výhodnejšiu cenu, ale má tiež priamejší dosah na kvalitu. Základná idea je jednoduchá – kvalitné produkty môžu príjemne prekvapiť nielen chuťou, ale aj cenou. Pretože to čo je kvalitne a chutné, nemusí byť nevyhnutne drahé.