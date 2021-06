Zákazníci Volkswagenu budú môcť svoje nastavenia presúvať medzi autami

Wolfsburg 8. júna (TASR) - Zákazníci nemeckého koncernu Volkswagen budú môcť s príchodom novej generácie softvéru presúvať svoje osobné nastavenia medzi rôznymi vozidlami. Koncern dúfa, že týmto spôsobom by sa mohlo zvýšiť využívanie služieb zdieľania vozidiel, tzv. carsharing. Volkswagen plánuje službu s názvom WeShare ponúkať v ďalších modeloch elektrického radu ID.



Koncern chce vo všeobecnosti vo väčšej miere používať v nových vozidlách modulárne softvérové systémy, v ktorých sú všetky funkcie v podstate vopred naprogramované. Dodatočné služby je možné objednať a po zaplatení určitého poplatku nechať aktivovať. Tento princíp softvérovej stavebnice môže zredukovať drahé množstvo základných variantov. Okrem toho budú k dispozícii bezdrôtové aktualizácie, ktoré by sa mali na trhu objaviť v lete tohto roka.



Volkswagen zo softvérových balíkov upravených podľa zákazníckeho profilu očakáva dodatočné tržby. Šéf predaja Volkswagenu Klaus Zellmer uviedol, že zatiaľ chcú získať "trojcifernú miliónovú sumu". Konkurenčný koncern BMW je oveľa ambicióznejší, do roka 2030 chce s personalizovanými digitálnymi aktualizáciami vo vozidle zarobiť päť miliárd eur ročne.



Šéf vývoja Volkswagen Thomas Ulbrich vidí v takto upravených funkciách významnú konkurenčnú výhodu: "V budúcnosti sa bude stávať čoraz častejšie, že zákazník si bude vyberať podľa toho, čo ponúka softvér, nie podľa toho, či je auto o desatinku rýchlejšie," cituje ho agentúra DPA.



So zavedením nových systémov a riadiacich jednotiek v modeli Golf 8 a v plne elektrickom ID.3 musel Volkswagen zaplatiť za začiatočnícke chyby. "Mali sme softvérové chyby, to je nepochybné," uznáva Ulbrich. "Adekvátne sme sa však zlepšili," dodáva s tým, že podľa neho sú aj reakcie zákazníkov, ktorí získali autá s okresanými verziami, výrazne pozitívnejšie. Volkswagen od roka 2026 plánuje v rámci projektu Trinity uviesť úplne novú platformu.