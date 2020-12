Zákaznícke centrá SPP zostanú od soboty 19. decembra zatvorené

Bratislava 18. decembra (TASR) – Slovenský plynárenský priemysel, a. s., (SPP) zatvorí pre pandémiu ochorenia COVID-19 od soboty (19. 12.) až do odvolania všetky svoje zákaznícke centrá. Zákazníci svoje záležitosti vybavia bez akýchkoľvek obmedzení elektronicky, informovala spoločnosť.



Slovenský plynárenský priemysel bude na prelome rokov zabezpečovať komunikáciu so svojimi zákazníkmi prostredníctvom Zákazníckej linky SPP, webchatu a elektronickej pošty. "SPP ako najväčší dodávateľ elektriny a plynu na Slovensku aj naďalej garantuje svojim zákazníkom plynulé dodávky energií a s tým spojených služieb," uviedol hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.



Domácnosti sa môžu s SPP spojiť prostredníctvom e-mailu zakaznickalinka@spp.sk alebo telefonicky na čísle 0850 111 363. Odberatelia v kategórii maloodber majú k dispozícii e-mail biznislinka@spp.sk alebo telefónnu linku 0850 111 565. "O ďalších prípadných úpravách otváracích hodín bude SPP včas informovať, a to nielen na svojej webovej stránke, ale aj na sociálnych sieťach. Zákazníci si zároveň môžu overiť otváracie hodiny jednotlivých Zákazníckych centier SPP po novom roku emailom alebo telefonicky," dodal Šebesta.



Slovenský plynárenský priemysel je najväčším dodávateľom energií na Slovensku a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. Zemný plyn alebo elektrickú energiu dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa okrem dodávky energií venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu.