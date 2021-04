Zákaznícke centrá VSE opäť fungujú v štandardnom režime

Košice 14. apríla (TASR) – Východoslovenská energetika (VSE) od tohto týždňa opäť otvorila svoje zákaznícke centrá v štandardnom režime. TASR o tom za VSE Holding informovala Katarína Šulíková.



Otvorené sú každý pracovný deň od 8.00 h, pričom pondelky, utorky a štvrtky sú v prevádzke do 16.00 h, stredy do 17.00 h a piatky do 15.00 h. Z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 je vstup do zákazníckych centier možný s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2. Zákazník má zároveň poskytnúť k nahliadnutiu negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní alebo potvrdenie o zaočkovaní - 14 dní od druhého očkovania. „Maximálny počet osôb je obmedzený, aby sme dodržali plochu aspoň 15 štvorcových metrov na jedného zákazníka,“ dodala.



VSE naďalej svojim zákazníkom odporúča využívať online služby, predovšetkým online chat na svojej webovej stránke vse.sk a e-mailovú komunikáciu na adrese info@vse.sk. „Zákazníci aj takto vedia vybaviť všetky svoje požiadavky spojené s úhradou faktúry, prepisom elektriny a podobne,“ doplnila Šulíková s tým, že predísť čakaniu na zákazníckom centre môžu zákazníci tak, že využijú online rezerváciu a rezervujú si tak čas stretnutia.