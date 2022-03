Zákazy letov cez Rusko zasiahnu nákladnú dopravu i dodávateľov

Londýn 1. marca (TASR) - Globálne dodávateľské reťazce, ktoré tvrdo zasiahla už pandémia, čelia ďalším problémom s dodávkami a s nárastom nákladov, keďže uzavretie vzdušného priestoru po ruskej invázii na Ukrajinu ovplyvnilo aj leteckú nákladnú dopravu.



Doprava medzi Európou a severoázijskými destináciami, ako Japonsko, Južná Kórea a Čína, sa stala obzvlášť problematickou v dôsledku recipročných zákazov vstupu do vzdušného priestoru, ktoré bránia ruským leteckým spoločnostiam lietať do Európy a európskym dopravcom lietať cez Rusko.



Nemecká Lufthansa, Air France KLM, Finnair a Virgin Atlantic už zrušili nákladné lety do severnej Ázie, hoci hlavní ázijskí dopravcovia Korean Air Lines a japonská ANA Holdings stále využívajú ruský vzdušný priestor.



Čisto nákladný dopravcovia, ako sú ruský AirBridgeCargo Airlines a luxemburský Cargolux, tiež podliehajú zákazu. To by mohlo spôsobiť, že sadzby za leteckú nákladnú dopravu, ktoré už vytlačila nahor pandémia nového koronavírusu, ešte stúpnu.



Podľa Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) boli sadzby za leteckú nákladnú dopravu v decembri 2021 o 150 % vyššie ako v roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie. To prispelo k nárastu cien, ktorý tvrdo zasiahol priemyselné odvetvia aj ekonomiky na celom svete.



Očakáva sa, že sankcie uvalené na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu ešte viac narušia globálne dodávateľské reťazce. Len ruské AirBridgeCargo prepravujú takmer 4 % svetového medzinárodného leteckého nákladu, pričom väčšinu z toho medzi Európou a Áziou.



Zákazy preletov tak môžu zasiahnuť štvrtinu leteckého nákladu medzi Áziou a Európou, ktorá potrebuje nájsť alternatívne spôsoby dopravy.



Lietanie na dlhšej trase cez juhovýchodnú Áziu, južnú Áziu alebo Blízky východ je jednou z možností, no celková kapacita bude aj tak nižšia.



Dopyt po leteckej nákladnej doprave bol podľa IATA v minulom roku o 6,9 % vyšší ako v roku 2019, keďže elektronický obchod počas pandémie prudko vzrástol a nedostatok prepravných kontajnerov a zápchy v prístavoch viedli k tomu, že viac produktov sa prepravovalo letecky.



Taiwanská spoločnosť EVA Airways v utorok uviedla, že jej nákladné lety do a z Európy fungujú normálne a zváži pridanie ďalších služieb, aby uspokojila dopyt na trhu. Spoločnosť China Airlines tiež so sídlom na Taiwane oznámila, že bude naďalej venovať pozornosť globálnej ekonomickej a politickej situácii a flexibilne prispôsobovať kapacitu nákladu.



Očakáva sa, že nákladné trasy Ázia - Severná Amerika budú menej ovplyvnené ako európske trasy.



TASR o tom informuje na základ správy agentúry Bloomberg.