Zakladateľ Evergrande predal časť svojho podielu v koncerne

Hongkong 26. novembra (TASR) - Zakladateľ čínskeho developerského koncernu China Evergrande Chuej Kcha-jen predal časť zo svojho podielu v spoločnosti. Poukázali na to údaje z hongkonskej burzy, podľa ktorých klesol jeho podiel zo 77 % pod 68 %.



Podľa údajov Chuej Kcha-jen predal vo štvrtok 25. novembra 1,2 miliardy akcií spoločnosti v priemere za 2,23 hongkonského dolára/akcia. V porovnaní so stredajšou uzatváracou cenou akcie China Evergrande to znamená 19,8-percentnú zľavu. Predal tak akcie celkovo za 2,68 miliardy HKD (306,24 milióna eur) a svoj podiel vo firme znížil z pôvodných 77 % na 67,9 %.



Realitný koncern zápasí s dlhom v hodnote viac než 300 miliárd USD (267,31 miliardy eur) a v posledných týždňoch len s ťažkosťami spláca svoje záväzky voči veriteľom. Naposledy nesplatil úroky z dlhopisov v hodnote 82,5 milióna USD splatné 6. novembra. Firme teraz beží 30-dňová tolerančná lehota a investori s napätím sledujú, či sa jej podarí do posledného termínu 6. decembra záväzky uhradiť.



Pre problémy China Evergrande Peking už v októbri vyzval zakladateľa spoločnosti, aby predal časť svojho majetku a pomohol tak firme splácať záväzky, uviedlo v tom období niekoľko zdrojov. Ako informovala agentúra Reuters, okrem podielu v koncerne Evergrande Chuej Kcha-jen už predal aj časť zo svojich luxusných aktív. Medzi nimi umelecké predmety či tri luxusné nehnuteľnosti.



(1 EUR = 8,7514 HKD; 1 EUR = 1,1223 USD)