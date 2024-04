Zakladateľ Signy má vypovedať pred vyšetrovacím výborom parlamentu

Viedeň 3. apríla (TASR) - René Banko, zakladateľ skrachovanej realitnej skupiny Signa, sa má vo štvrtok (4. 4.) dostaviť pred vyšetrovací výbor rakúskeho parlamentu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Pre štyridsaťšesťročného podnikateľa by to bolo prvé verejné vystúpenie od sérií krachov v jeho realitnom impériu. Zriadenie vyšetrovacieho výboru presadila rakúska opozícia s cieľom objasniť údajné zvýhodňovania superbohatých Rakúšanov, ktorí mali väzby na vládnu Rakúsku ľudovú stranu (ÖVP).



Rakúska realitná a maloobchodná skupina Signa výrazne rástla v časoch historicky nízkych úrokových sadzieb. Od začiatku vojny na Ukrajine však sektor nehnuteľností v celej Európe zápasí so zvýšenými nákladmi na výstavbu a energie, ako aj s vyššími úrokovými sadzbami. Skupina vlastnila množstvo komerčných nehnuteľností, ako aj obchodné domy v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Minulý rok podala na súde návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti.