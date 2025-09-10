< sekcia Ekonomika
Zakladateľ spoločnosti Oracle sa stal najbohatším človekom sveta
Akcie Oracle v skorom obchodovaní v USA dočasne vzrástli až o 40 %.
Autor TASR
New York 10. septembra (TASR) - Zakladateľ softvérovej spoločnosti Oracle, 81-ročný Larry Ellison, predbehol v rebríčku najbohatších ľudí sveta technologického miliardára Elona Muska. Podľa výpočtov agentúry Bloomberg sa hodnota jeho majetku po skokovom náraste ceny akcií na začiatku obchodovania v USA v stredu zvýšila o približne 100 miliárd dolárov (85,15 miliardy eur) na 393 miliárd USD, zatiaľ čo hodnota Muskovho majetku predstavovala okolo 385 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V rebríčku časopisu Forbes, ktorý Muska v súčasnosti oceňuje na 463 miliárd USD, patrí zakladateľovi automobilky Tesla naďalej prvé miesto. Ellisonov majetok pozostáva hlavne z podielu vo výške 40 % v spoločnosti Oracle. V prípade Muska ide z väčšej časti o podiel v Tesle, v jeho prípade sa však musia započítať aj podiely v nekótovaných subjektoch, ako sú vesmírna spoločnosť SpaceX alebo podnik xAI, ktorý sa zaoberá umelou inteligenciou (AI).
Akcie Oracle v skorom obchodovaní v USA dočasne vzrástli až o 40 %. Technologický koncern predtým oznámil, že tržby v jeho divízii cloudových služieb v uplynulom štvrťroku vzrástli medziročne o 55 % na 3,3 miliardy USD. Za celý súčasný finančný rok spoločnosť očakáva nárast tržieb 77 % na 18 miliárd USD. Pre finančný rok do 2030 si spoločnosť stanovila cieľ zvýšiť tržby divízie Oracle Cloud Infrastructure na 144 miliárd USD. Hlavným zdrojom rastu je silný dopyt zo strany podnikov, ktoré sa venujú umelej inteligencii.
(1 EUR = 1,1744 USD)
